روبن هود في الهند.. عصابة تسرق الأغنياء وتوزع الغنائم على الفقراء

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت في الهند عصابة مؤلفة من 25 فردا، يسرقون الأثرياء لإعادة توزيع جزء من غنائمهم على الفقراء، في محاكاة واقعية للشخصية الفلكلورية الإنجليزية «روبن هود».

وقالت الشرطة في العاصمة الهندية نيودلهي، الإثنين، إن وسيم أكرم (27 عاما)، المعروف أيضا باسم «لامبو» (الكبير) وعصابته كانوا يسرقون «منازل كبيرة في وسط مدينة دلهي»، ويسرقون الأموال والمجوهرات، ثم يعيدون توزيع بعض المسروقات على الأشخاص المعوزين، وفق «فرانس برس».

استقطاب الكثير من الأتباع

وأوضحت شرطة نيودلهي في بيان أنه «بسبب هذه الخصوصية، نجح في استقطاب الكثير من الأتباع في المنطقة. أعطته هذه المصادر معلومات فورية عن تحركات الشرطة من أجل السماح له بالفرار».

وبحسب البيان، فإن هذا الرجل «المتواري سيئ السمعة» غير باستمرار أوكاره، وكان يتنقل بين ولايات هندية عدة.

مع حوالي 160 جريمة مزعومة في رصيده، بما في ذلك السطو والاغتصاب والشروع في القتل، أنشأت الشرطة خلية خاصة استمرت في ملاحقته لمدة أربعة أشهر قبل أن تتمكن من القبض عليه الجمعة.

وقال بيان الشرطة «شكل فريق بقيادة (المفتش) شيف كومار لنصب فخ له بالقرب من محطة أناند فيهار حيث أوقف وسيم». وأضاف «عثر بحوزته على مسدس وثلاث رصاصات وقت الاعتقال».