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مسافر هندي يحاول تهريب 17 حيوانا بريا في حقائبه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 04:58 مساء
مسافر هندي يحاول تهريب 17 حيوانا بريا في حقائبه
صورة غير مؤرخة لقرد ينتمي إلى عائلة الكبوشاوات في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية (أ ف ب)
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أعلن مسؤولون تايلانديون توقيف رجل هندي في مطار بانكوك الدولي، بعدما عُثر داخل حقائب سفره على 17 حيوانا حيا.

وقال المسؤولون، في الوحدة المسؤولة عن حماية الحيوانات البرية، إن من بين الحيوانات المضبوطة قرود وثعابين وثعالب الصحراء، وفق «فرانس برس».

وتشكل تايلاند مركزا للاتجار بالحيوانات البرية التي غالبا ما تكون متجهة إلى أسواق بارزة كالصين وفيتنام، حيث تُستخدم أجزاء من هذه الحيوانات في الطب التقليدي.

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وعثرت الوحدة المسؤولة عن حماية الحيوانات والنباتات مساء الثلاثاء على ثمانية قرود من نوع بهي الشعر وثعلب صحراء وراكون، وثلاث سحليات إغوانة، واثنين من حيوان الورل واثنين من ثعابين الحفاث داخل علب بلاستيكية مخبأة خلف منتجات غذائية أثناء إخضاع إحدى حقائب الرجل الهندي للتفتيش بجهاز أشعة سينية.

وقال رئيس الوحدة براسيرت سونساتابورنكول إن «السلطات أوقفت رجلا كان يحاول الاتجار بصورة غير شرعية بعدد من الحيوانات وتهريبها إلى الهند».

الاتجار بالحيوانات البرية
وكان يُفترض أن يسافر أبيلاش أنادوري (21 سنة) من مطار سوفارنابومي في بانكوك، إلى تشيناي شرق الهند، إلا أن الشرطة أوقفته بتهمة الاتجار بالحيوانات البرية.

وأشارت السلطات إلى ان القيمة التقديرية للحيوانات التي لا يعيش بعضها في برية تايلاند، تبلغ نحو 2700 دولار.

وقال براسرت سونساتابورنكول الذي يلاحظ ارتفاعا في عمليات الاتجار بالحيوانات إلى الهند «لم نعثر على أي رقائق إلكترونية مثبتة على الحيوانات لذلك نجهل مصدرها».

وأُرسلت الحيوانات التي عثر عليها إلى أطباء بيطريين بهدف إخضاعها لفحوص طبية.

وفي نهاية يونيو، أُوقفت امرأتان هنديتان في مطار سوفارنابومي كانتا تعتزمان السفر إلى تشيناي وبحوزتهما أكثر من مئة حيوان حي بما فيها 35 سلحفاة و50 حرباء.

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