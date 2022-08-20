الإفراج المبكر لـ11 شخصا اغتصبوا مسلمة هندية

القاهرة - بوابة الوسط

خلال اشتباكات طائفية دامية العام 2002، تعرضت امرأة مسلمة لاغتصاب جماعي، في ولاية غوجارات غرب الهند.

وأخيرا أفرج مبكرا عن مهاجميها، ما سبب صدمة للضحية، حسب «فرانس برس».

وفقدت بيلكيس بانون، التي كانت حاملا وقت الهجوم عليها، سبعة من أفراد عائلتها بينهم ابنتها البالغة ثلاث سنوات وقتها، إثر قتلهم على يد عصابة هندوسية في غوجارات العام 2002.

وأُطلق 11 رجلا محكومين بالسجن مدى الحياة على خلفية هذه الواقعة، الاثنين، بعدما قضوا أربع عشرة سنة خلف القضبان. وقالت بانون في بيان أصدره محاميها، الأربعاء، إنها تشعر بأنها «عاجزة عن الكلام».

- المتهمون باغتصاب طفلة هندية مسلمة وقتلها يدفعون ببراءتهم

وأضافت «لا أزال مصدومة»، «لقد وثقت بالهيئات القضائية العليا في بلدنا. وثقت بالنظام، وكنت أتعلم ببطء كيف أعيش مع صدماتي».

وتابعت بانون بالقول «إطلاق سراح هؤلاء المحكوم عليهم يسلبني سلامي ويهز إيماني بالعدالة. حزني وإيماني المتذبذب (بالقضاء) لا يؤثر علي فحسب، بل على أي امرأة تناضل من أجل العدالة في المحاكم».

ونُظمت الخميس في نيودلهي تظاهرة صغيرة احتجاجا على إطلاق سراح هؤلاء الرجال.

ضرب وحرق

ووفق تقرير رسمي، تعرض حوالى ألف شخص، معظمهم من المسلمين، لإطلاق النار أو الضرب أو الحرق في أعمال الشغب هذه عام 2002 والتي اندلعت بعد مقتل 59 حاجا هندوسيا في حريق قطار نُسب زورا إلى مسلمين.

واتُهم رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي الذي كان حاكم ولاية غوجارات حينها، بالتقاعس في محاسبة المتورطين، قبل أن تتم تبرئته العام 2012.

واختارت الولاية التي لا يزال يحكمها الحزب القومي الهندوسي بزعامة مودي، الإعلان عن إطلاق سراح مغتصبي بيلكيس بانون تزامنا مع احتفالات الهند بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلالها.

عوامل مختلفة

وقال المسؤول الرفيع في الولاية راج كومار في تصريحات أوردتها جريدة «هندوستان تايمز» إنه «نظر في إطلاق 11 مدانا بعد التوقف عند عوامل مختلفة، مثل مدة السجن مدى الحياة في الهند والتي عادة ما تكون 14 عاما أو أكثر، وعمر الشخص وسلوكه وما إلى ذلك».

وتوجه السياسي المعارض راهول غاندي حفيد رئيسة الوزراء السابقة إنديرا غاندي، إلى مودي على تويتر كاتبا «السيد رئيس الوزراء (...) البلد كله يرى الفرق بين أقوالك وأفعالك».

وقال السياسي المسلم البارز أسد الدين عويسي «إن تحيز حزب بهاراتيا جاناتا لدين واحد بات كبيرا لدرجة يتم فيها التسامح حتى مع عمليات الاغتصاب الوحشية وجرائم الكراهية».

يبلغ عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة، 80% منهم هندوس إضافة إلى حوالي مئتي مليون مسلم.