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إعدام رجل في تكساس قتل سيدة العام 2006

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 02:15 مساء
إعدام رجل في تكساس قتل سيدة العام 2006
صورة مؤرخة في 30 نوفمبر 2009 لغرفة إعدام في سجن في ولاية أوهايو الأميركية (أ ف ب)
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في ثاني حُكم إعدام في تكساس هذا العام، أعلنت السلطات المحلية إنهاء حياة محكوم، مدان بقتل وكيلة عقارية.

ودين كوسول شانتاكومان (41 عاما)، بقتل سارة ووكر (40 عاما) إثر ضربها وطعنها في منزل مستخدم للعروض العقارية سنة 2006، وفق «فرانس برس».

ودأب شانتاكومان على نفي التهمة الموجهة إليه، رغم العثور على عينات من حمضه النووي تحت أظافر الضحية، وشهادات لأشخاص قالوا إنهم رأوه في مسرح الجريمة.

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تكساس أنهت حياة أقدم المحكوم عليهم بالإعدام

وتوجه شانتاكومان في كلماته الأخيرة إلى أسرة الضحية قائلا «إلى أسرة ووكر، آمل أن يريح موتي نفوسكم».

وكان شانتاكومان طعن مرات عدة بالحكم الصادر في حقه، قائلا إن الأدلة المستخدمة ضده غير علمية، لكن محكمة استئناف حكمت بأن هذه الأدلة تكفي لإنفاذ حكم الإعدام.

ونفذت تكساس، الولاية الجنوبية المحافظة الكبرى التي تنزل أكبر عدد من أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، هذه العقوبة القصوى في حق ثلاثة مدانين سنة 2021، وتعتزم إعدام ثلاثة آخرين في 2022، وفق موقع وزارة العدل الجنائي في تكساس.

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