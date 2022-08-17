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زيادة جرائم قتل النساء في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 أغسطس 2022, 04:45 مساء
زيادة جرائم قتل النساء في إيطاليا
علم إيطاليا في بكين، 20 فبراير 2022 (أ ف ب)
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ازدادت جرائم قتل النساء في إيطاليا بنحو 16% خلال العام الماضي، وارتُكب معظمها على يد الزوج الحالي أو السابق، بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية.

خلال الفترة من الأول من أغسطس 2021 إلى 31 يوليو 2022، قُتلت 125 امرأة في إيطاليا، مقابل 108 خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقرير السنوي الذي تنشره الوزارة، وفق «فرانس برس».

الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه (108)، ارتُكبت داخل الأسرة أو في المجال الخاص، بما يشمل 68 جريمة قتل، أو 63% من المجموع، ارتكبها شريك حالي أو سابق للضحية.

وارتُكب ما مجموعه 319 جريمة قتل في إيطاليا خلال هذه الفترة.

وبحسب هذه الأرقام، تُقتل امرأة كل ثلاثة أيام في إيطاليا.

وبحسب تقرير نُشر في نوفمبر من جانب المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، تحتل إيطاليا المرتبة التاسعة في قائمة تضم خمس عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي شهدت جرائم قتل نساء ارتكبها شركاء الضحايا في العام 2018.

كما احتلت إيطاليا المرتبة العاشرة على صعيد قتل النساء من جانب أفراد الأسرة أو الأقارب.

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