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الأرجنتين تقيم نسختها الرابعة من بطولة «الشواء» الوطنية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 02:34 مساء
الأرجنتين تقيم نسختها الرابعة من بطولة «الشواء» الوطنية
أرجنيتيني يشوي اللحم خلال الدورة الرابعة من بطولة «أسادو» الوطنية، 14 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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أقامت الأرجنتين المشهورة بجودة لحومها الحمراء النسخة الرابعة من بطولة «أسادو» (أي الشواء) الوطنية لانتخاب أفضل «أسادور» فيها.

وتنافس 24 مشاركا يمثلون المقاطعات الثلاث والعشرين التي تتألف منها الدولة الأميركية الجنوبية، إضافة إلى عاصمتها الفيدرالية، انتشرت أجنحتهم في شارع بوسط بوينس آيرس لإعداد قطع مختلفة من اللحوم أمام لجنة تحكيم تضم خبراء، وبحضور آلاف الأشخاص الذين شجعهم الطقس المشمس على الحضور، وفق «فرانس برس».

ويشكل الجمر أحد أسرار نجاح الشواء الذي يهواه الأرجنتينيون يوم، الأحد، مع العائلة أو الأصدقاء. ويُفترض أن يتيح الجمر الطهو البطيء من دون أن يتسبب بتجفيف اللحم أو حرقه.

الأكثر استهلاكا
وقال عضو لجنة التحكيم كارلوس لوبيز الذي يدير مدرسة أرجنتينية متخصصة في فن الشواء «بالنسبة للأرجنتينيين، (أسادو) هو الطبق الأول، الطبق الوطني». وأشار إلى أن «ثقافة أسادو» مشتركة بين الأوروغواي وتشيلي والمكسيك والبرازيل.

أما فانيسا سانشيز (39 عاما) التي تدرس صناعة الخبز وجاءت لحضور المسابقة، فلاحظت أن حفلات الشواء «توفر الفرح للناس». وأضافت «الناس يشعرون بالسعادة (...) فحفلة الشواء في الأرجنتين (...) تجمع العائلة بأكملها. (أسادو) مرادف للاتحاد».

وبعد تقييمها أطباق المشاركين وفق ثلاثة معايير هي «طريقة التقديم ودرجة طهو اللحم ونكهته»، على ما شرح لوبيز، منحت لجنة التحكيم الجائزة لناتالي سواريز، وهي «أسادورا» من وسط الأرجنتين قالت إنها «سعيدة» بفوزها بالبطولة.

ويُعد الأرجنتينيون الذين جعلوا (أسادو) فنا مطبخيا يفخرون به، الأكثر استهلاكا للحوم في العالم، إذ يبلغ نصيب الفرد 65.4 كيلوغراما سنويا في مقابل 42 كيلوغراما للفرد في الولايات المتحدة.

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