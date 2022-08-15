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ثوران بركاني في آيسلندا يستقطب حشودا من الزوار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 11:41 صباحا
ثوران بركاني في آيسلندا يستقطب حشودا من الزوار
الحمم تتدفق من أخدود ميرادالير بالقرب من العاصة الآيسلندية ريكيافيك، 10 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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تهافت عشرات الآلاف من الفضوليين في آيسلندا على سلوك الطريق الشاقة والوعرة المؤدية إلى الفوهة المتكونة حديثا في أخدود ميرادالير البركاني، بالقرب من ريكيافيك، لمراقبة المشهد المذهل للحمم البركانية التي بدأت تتصاعد قبل أسبوع من أرض الموقع.

فيوم الأربعاء وحده، عندما أعيد فتح الموقع الذي أقفل ثلاثة أيام بسبب سوء الأحوال الجوية، حضر أكثر من 4600 شخص لمشاهدة الصهارة المتصاعدة، على بعد 40 كيلومترا فحسب من العاصمة الآيسلندية، وفق «فرانس برس».

وبلغ مجموع المتنزهين الذين أقبلوا حتى الآن إلى الموقع نحو 23 ألفا، وفقا لهيئة السياحة.

وتبلغ مسافة رحلة المشي إلى فوهة البركان 14 كيلومترا على الأقل ذهابا وإيابا، وتشمل التسلق لمسافة 300 متر، وتستغرق نحو ساعتين من أقرب موقف للسيارات.

مشهد مذهل
وعملت الآليات خلال أيام الإغلاق الثلاثة على تسوية المسار والحد من وعورته لتسهيل وصول الجمهور وفرق الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وقالت السائحة البريطانية سيلين بول لوكالة «فرانس برس»، «إنها أطول مسافة مشيتها على الإطلاق». وأضافت وهي تنظر إلى الحمم المتصاعدة من الأرض محدثة هديرا متواصلا «أقنعني خطيبي بالمجيء، وأخبرني أنها ستكون تجربة فريدة، وهي كذلك فعلا».

وكان الزوار الذين سلكوا المسار، الأربعاء، يحملون العصي وينتعلون أحذية خاصة بالمشي ويرتدون ملابس تقيهم المطر، في تناقض واضح مع بعض الذين سارعوا لزيارة الموقع بعد ظهور الفتحة بالأرض في 3 أغسطس الجاري، وارتدوا يومها سراويل قصيرة وصنادل.

وتظهر شظايا الصهارة على التلة المشرفة على الوادي البركاني، في نهاية رحلة المشي الطويلة.

وقال السائح الأميركي جيمس مانيسكالكو (31 عاما) «إن الحجارة الساخنة المتصاعدة من الأرض هي من أكثر ما يذهل من مشاهد».

وتتصاعد الحمم البرتقالية إلى ارتفاع 70 مترا ثم تسقط مجددا وهي في حال انصهار، فتتكدس لتشكّل بفعل تصلّبها نصف مخروط بركاني.

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