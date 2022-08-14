Atwasat

محام هندي يقاضي السكك الحديدية 22 عاما بسبب 25 سنتا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 أغسطس 2022, 05:03 مساء
محام هندي يقاضي السكك الحديدية 22 عاما بسبب 25 سنتا
مجموعة من القطارات داخل محطة في حيدر أباد بالهند، 26 فبراير 2013 (أ ف ب)
alwasat radio

فاز محام هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاما كان قد أقامها على شركة السكك الحديدية التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية، وأكد، الجمعة، أنه استمر في المعركة القضائية بهدف تبيان الحقيقة.

واشترى تونغناث شاتورفيدي العام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها، وفق «فرانس برس».

لكن الموظف المسؤول عن التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1.12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87.23 سنتا).

وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186.78 دولارا).

وقال شاتورفيدي إن «الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات بل بحقوقي»، مضيفا «يحق لي كمواطن أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها».

وتبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي بالهند الذي تنظر محاكمه في نحو خمسين مليون دعوى.

وقال شاتورفيدي «شعرت بالإحباط نتيجة التأخير الذي عادة ما يحصل في المحاكمات، لكنني كنت مصمما على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا

كاركاتير خيري - الحقول والموانئ النفطية في ليبيا
«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

«الصحة المصرية»: وفاة 41 مواطنا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة
كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

كيسنجر: هناك حرب كبيرة محتملة بين الولايات المتحدة وروسيا والصين
كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا

كاركاتير حليم - تحذيرات من «مادة مسرطنة» بالخبز في ليبيا
سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة كريستيانو

سقوط نادر ومدوٍ إلى القاع لـ«مانشستر يونايتد» برباعية في «البريميرليغ» بمشاركة ...
«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان

«الأخضر» يبرم صفقات مهمة بضم روما والتاورغي وجديدو والكيستا والنيجيري إيسيان
دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض

دراسة تحذر من تأثير «الاحترار المحدود» على غابات شمال الأرض
السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات

السعودية تتيح تأدية العمرة للقادمين للمملكة بجميع أنواع التأشيرات
ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب

ندرة المياه تنهك سكان البوادي في المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ألعاب التضامن بعد حصول ليبيا على المرتبة 21 (صور)
مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية

مصرف ليبيا المركزي يحذر المواطنين من محاولات خداع واحتيال إلكترونية
«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن

«الشلوخ».. عادة قبلية تشوه الوجوه اندثرت في السودان.. ولكن
جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح

جريدة «الوسط»: ضياع خارطة الطريق ينذر بشبح الصدام المسلح
فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة

فرقة «السرايا» تتألق في تونس وتشكو خذلانها من قبل وزارة الثقافة
الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023

الدوري الإيطالي: منافسة مفتوحة نحو الظفر بلقب الموسم الجديد 2022-2023
معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل

معهد أميركي يحذر من أزمة مياه محتملة في ليبيا ويطرح بدائل
التورط في المنصة الخطأ

التورط في المنصة الخطأ
البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية

البطلة رتاج السائح: حرموني وحرموا ليبيا من ميدالية ذهبية
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
محكمة صينية ترد استئنافا تقدمت به امرأة في قضية تحرش جنسي
محكمة صينية ترد استئنافا تقدمت به امرأة في قضية تحرش جنسي
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو
العملات المشفرة تغزو ألعاب الفيديو
تلميذة أميركية تقاضي مدرستها بسبب حقل قطن
تلميذة أميركية تقاضي مدرستها بسبب حقل قطن
تسمم نسور مهددة بالانقراض ونفوق 150 طائرا
تسمم نسور مهددة بالانقراض ونفوق 150 طائرا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»...
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات...
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود ......
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968...
المزيد
محام هندي يقاضي السكك الحديدية 22 عاما بسبب 25 سنتا
محام هندي يقاضي السكك الحديدية 22 عاما بسبب 25 سنتا...
مقتل 3 متسلقي جبال في الإكوادور جراء سقوطهم
مقتل 3 متسلقي جبال في الإكوادور جراء سقوطهم...
وفاة «وارن بافيت الهندي» الملياردير راكيش جونجونوالا
وفاة «وارن بافيت الهندي» الملياردير راكيش جونجونوالا...
تسمم نسور مهددة بالانقراض ونفوق 150 طائرا
تسمم نسور مهددة بالانقراض ونفوق 150 طائرا...
تلميذة أميركية تقاضي مدرستها بسبب حقل قطن
تلميذة أميركية تقاضي مدرستها بسبب حقل قطن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط