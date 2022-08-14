محام هندي يقاضي السكك الحديدية 22 عاما بسبب 25 سنتا

القاهرة - بوابة الوسط

فاز محام هندي في دعوى قضائية استمرت 22 عاما كان قد أقامها على شركة السكك الحديدية التابعة للدولة بسبب بيعها تذكرة له بسعر يفوق سعرها الأساسي بعشرين روبية، وأكد، الجمعة، أنه استمر في المعركة القضائية بهدف تبيان الحقيقة.

واشترى تونغناث شاتورفيدي العام 1999 تذكرة من مسقط رأسه ماثورا الواقعة في ولاية أوتار براديش (شمال) للذهاب يوم عيد الميلاد إلى موراداباد التي تبعد 300 كيلومتر عن المنطقة التي يتحدر منها، وفق «فرانس برس».

لكن الموظف المسؤول عن التذاكر باع المحامي تذكرة مقابل 90 روبية (1.12 دولار) بدل سعرها الأساسي البالغ 70 روبية (87.23 سنتا).

وبعدما رُفضت طلباته المتكررة لاسترجاع المبلغ، أقام شاتورفيدي دعوى أمام محكمة حماية المستهلك في ماثورا والتي توصلت هذا الشهر إلى حكم يلزم شركة سكك الحديد دفع تعويضات للمحامي بقيمة 15 ألف روبية (186.78 دولارا).

وقال شاتورفيدي إن «الأمر لم يكن يتعلق بالحصول على تعويضات بل بحقوقي»، مضيفا «يحق لي كمواطن أن أطلق عملية إعادة نظر في الممارسات التعسفية والفاسدة من الدولة أو إحدى مؤسساتها».

وتبرز هذه القضية البطء المزمن في النظام القضائي بالهند الذي تنظر محاكمه في نحو خمسين مليون دعوى.

وقال شاتورفيدي «شعرت بالإحباط نتيجة التأخير الذي عادة ما يحصل في المحاكمات، لكنني كنت مصمما على الاستمرار في القضية حتى صدور الحكم».