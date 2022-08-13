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تسمم نسور مهددة بالانقراض ونفوق 150 طائرا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 04:55 مساء
تسمم نسور مهددة بالانقراض ونفوق 150 طائرا
نسور بيضاء الظهر في مركز حماية النسور الذي يديره الصندوق العالمي للطبيعة في شانغا مانغا على بُعد نحو 80 كيلومترًا من لاهور الباكستانية في 20 سبتمبر 2017 (أ ف ب)
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نفق نحو 150 نسرًا من الأنواع المهددة بالانقراض، نتيجة تعرضها للتسمم في حادثتين منفصلتين سُجلتا في بوتسوانا وجنوب أفريقيا.

وحذّر دعاة في مجال حماية البيئة، الجمعة، من أن قتل هذه الأنواع يقربها خطوة من الانقراض، وفق «فرانس برس».

ويُعتبر تسميم النسور أمرًا شائعًا في جنوب أفريقيا الغني بالحيوانات البرية، إذ يستهدف الصيادون هذا النوع لأنه يلفت الانتباه إلى ممارساتهم غير المشروعة.

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كما أن رؤوس النسور تُستخدم في الطب التقليدي، على ما تؤكد المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات البرية.

ومن ضمن الحوادث المسجلة أخيرًا، عُثر الجمعة على أكثر من خمسين نسرًا أبيض الظهر نافقًا في منطقة تشوبي شمال بوتسوانا فيما عُثر الخميس على حوالي مئة نسر آخر نافقة في متنزه كروغر الوطني في جنوب أفريقيا، على ما أعلنت مجموعة «فولبرو» لحماية النسور.

وأوضح مؤسس «فولبرو» كيري وولتر أن النسور نفقت من المنطقتين نتيجة أكلها جيف جواميس تبيّن أنها تعرضت للتسمم.

وقال وولتر «إن مرورنا حاليًا في موسم تكاثر النسور يجعل الأمر يزداد سوءًا»، موضحًا أن الصغار منها لن تعيش من دون والديها.

وأعلن مسؤولو المتنزه في جنوب أفريقيا أنهم فتحوا تحقيقاً بالحادثة مشيرا إلى أن بعض الجيف بدت مبوترة لسرقة أجزاء منها.

حماية النسور
وقال رئيس مجموعة «إنداينجرد وايلدلايف تراست» لحماية النسور، يولان فريدمان، في بيان تناول فيه حادثة نفوق النسور في متنزه كروغر «نظرًا إلى وضع النسور الحرج، من شأن تعرضها للتسمم على نطاق كبير أن يفاقم خطر تعرضها للانقراض».

ويصنّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة النسور بيضاء الظهر ضمن الأنواع المهددة بشكل حرج بالانقراض على لائحته الحمراء للحيوانات المهددة بالانقراض.

وعُثر سنة 2019 على جيفة 537 نسرًا في محمية تشوبي نفقت نتيجة أكلها جيف ثلاثة فيلة قتلها صيادون، في حادثة تُعد من أبرز الحوادث المُسجّلة خلال السنوات الأخيرة في بوتسوانا.

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