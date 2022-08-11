محكمة صينية ترد استئنافا تقدمت به امرأة في قضية تحرش جنسي

القاهرة - بوابة الوسط

ردت محكمة صينية، الأربعاء، استئنافا كانت تقدمت به صاحبة دعوى في قضية تحرش جنسي أحدثت ضجة كبيرة في الصين واعتُبرت أول ملف في البلاد ضمن سياق حركة «مي تو» المناهضة للتحرش الجنسي.

واتهمت جو شاوشوان (28 عاما) سنة 2018 المذيع الشهير جو جون بتقبيلها ومداعبتها عنوة حين كانت متدربة في قناة التلفزيون الوطنية قبل أربع سنوات، وفق «فرانس برس».

لكن بعد معركة قضائية استمرت ثلاث سنوات، اعتبرت محكمة في بكين في سبتمبر 2021 الأدلة كافية لتعليل إقامة محاكمة في القضية.

وردّت إحدى محاكم بكين، الأربعاء، الاستئناف الذي تقدمت به شاوشوان معللة قرارها كذلك بعدم كفاية الأدلّة.

وذكرت المحكمة أنها ردّت طلبات الاستئناف كلها التي تقدمت بها شاوشوان وأيّدت على «الحكم السابق».

وترافقت الجلسة، الأربعاء، مع تجمع لمجموعة صغيرة من المؤيدين للمدعية حاملين لافتات عليها وسم «مي تو» (#MeToo) وعددا من البالونات تحمل عبارة «حظا سعيدا» باللغة الصينية.

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وجرى التقدم أساسا بالدعوى على خلفية اتهامات بالمساس بالسلامة الجسدية، غير أن محامي المدعية حاولوا لاحقا إعادة صوغ الدعوى على قاعدة قانون جديد لمكافحة التحرش جرى إقراره سنة 2020.

ورغم هذا التشريع، تُحجم الصينيات في أحيان كثيرة عن الإبلاغ عن حالات التحرش كما أن قلة من القضايا تنتهي أمام المحاكم.