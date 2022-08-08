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دب قطبي يصيب سائحة فرنسية في النرويج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 أغسطس 2022, 05:03 مساء
دب قطبي يصيب سائحة فرنسية في النرويج
دب قطبي يتجول في حقل بمادلين سنتر في منطقة كيبيك الكندية، 30 أبريل 2022 (أ ف ب)
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أصيبت سائحة فرنسية بعدما دخل دب قطبي مخيما في أرخبيل سفالبارد النرويجي بالقطب الشمالي، لكن حياتها ليست في خطر، كما أعلنت السلطات المحلية، الإثنين.

وكانت المرأة التي لم يكشف اسمها، ضمن رحلة استكشافية مؤلفة من 25 شخصا كانوا يقيمون بخيام وسط الطبيعة في غرب هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة بلجيكا، على مسافة ما يزيد قليلا عن ألف كيلومتر من القطب الشمالي.

وصرح قائد الشرطة المحلية ستاين أولاف بردلي لوكالة «فرانس برس»، «دخل الدب المخيم قرابة الساعة 08:30 (06:30 ت غ) وأصاب امرأة فرنسية في ذراعها». وأضاف «حالتها ليست خطرة».

نُقلت السائحة بمروحية إلى مستشفى بلونغيربين، البلدة الرئيسية في الأرخبيل.

وقالت سولفيغ ياكوبسن، وهي ناطقة باسم السلطات الاستشفائية إن «امرأة أربعينية أصيبت بجروح طفيفة». ولم تحدد الظروف الدقيقة للحادث.

وقال بردلي إن «طلقات نارية أطلقت نحو الدب القطبي الذي كان خائفا وغادر المكان».

وبعد ذلك، عثرت السلطات على الحيوان المصاب وقتلته بسبب خطورة إصاباته.

ويشير تعداد أجري في العام 2015 إلى أن عدد الدببة القطبية في سفالبارد يبلغ حوالى ألف، وهي تعتبر من الأنواع المحمية منذ العام 1973.

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