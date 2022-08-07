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سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 أغسطس 2022, 10:16 صباحا
سويسرا: العثور على حطام طائرة سقطت سنة 1968
نهر أليتش الجليدي في سويسرا في 25 أغسطس 2021 (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة، الجمعة، العثور على حطام طائرة عثر في نهر جليدي، سقطت قبل أكثر من 54 سنة في الجانب السويسري من جبال الألب العام 1968.

ورُصدت بقايا الطائرة على نهر أليتش الجليدي في جنوب غرب كانتون فاليه قرب قمتي يونغفراو ومونك. وأفادت شرطة كانتون فاليه بأن العثور على حطام الطائرة حصل، الخميس، وفق «فرانس برس».

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وقالت في بيان إن «التحقيقات توصلت إلى أن ما عُثر عليه يُشكل حطامًا تابعًا لطائرة بايبر شيروكي مسجلة تحت الرمز HB-OYL كانت تحطمت في هذا الموقع يوم 30 يونيو سنة 1968»، مشيرة إلى أن «عمليات سحب الحطام ستبدأ في أقرب وقت ممكن».

جثث وحطام
وذكرت جريدة «24 أور» السويسرية الإقليمية أن الطائرة كانت تقل مدرسًا وطبيبًا ونجله، وجميعهم من زيوريخ. وبينما عثر على جثث الثلاثة آنذاك، بقي حطام الطائرة مفقودًا حتى اليوم.

وأشارت الشرطة، في بيانها، إلى أن تقنيات العثور على الحطام في مناطق وعرة خلال الحقبة التي حصل فيها الحادث، أي قبل أكثر من خمسين عامًا، كانت محدودة».

وذكرت «24 أور» أن مرشدًا في الجبال المرتفعة هو من عثر على حطام الطائرة خلال رحلة استكشافية كان يقودها في المنطقة. واضطر إلى تغيير مسار رحلته بسبب ظواهر التغير المناخي وذوبان نهر جليدي، فوصل إلى المكان الذي عُثر فيه على الحطام.

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