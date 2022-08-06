مربي ماشية يعثر على حطام فضائي داخل حظيرة أغنام

القاهرة - بوابة الوسط

عثر مربي ماشية أسترالي داخل حظيرة أغنام على حطام فضائي متفحم، يخص شركة «سبايس إكس».

وحسب السلطات الأسترالية، عُثر الأسبوع الماضي على القطعة المعدنية، التي يُعتقد أنها سقطت في 9 يوليو في دالغيتي، وهي قرية نائية في نيو ساوث ويلز تقع إلى جنوب غرب سيدني وعلى بعد نحو خمس ساعات منها بالسيارة، وفق «فرانس برس».

وقال عالم الفيزياء الفلكية، براد تاكر، الذي زار الموقع بعدما اتصل به مزارعو المنطقة في يوليو إن «الأمر كان مثيرا وغريبا في آن واحد».

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وأشار إلى أن إن اكتشاف هذه القطعة في حقل فارغ ذكره بفيلم الخيال العلمي «2001: إيه سبايس أوديسيه».

وأكد ناطق باسم وكالة الفضاء الأسترالية، في بيان، أن مصدر هذه القطعة إحدى بعثات شركة «سبايس إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.

كبسولة «كرو-1»

وأوضح تاكر أن القطعة المعدنية جزء من قسم أسقطته كبسولة «كرو-1» لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض العام 2021. وعُثر على قطع فضائية أخرى في مواقع قريبة ومن المحتمل أن تكون لها صلة بمركبة «سبايس إكس».

وأضاف أن معظم الحطام الفضائي يسقط في البحر، ولكن مع زيادة نشاط الصناعة الفضائية في كل أنحاء العالم، من المتوقع أن تزداد كمية الحطام الذي يسقط على اليابسة. ونبّه الناطق إلى أن «ثمة خطرا محتملا في أن يصيب الحطام منطقة مأهولة بالسكان».

وأكدت وكالة الفضاء الأسترالية أنها تسعى جاهدة إلى الحدّ من قطع الحطام التي تسقط، وأنها أثارت القضية على المستوى الدولي.