أغرب وظيفة.. تذوق السكاكر واحصل على 100 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى متجر «كاندي فان هاوس» الإلكتروني لبيع السكاكر لتوظيف «مدير عام للسكاكر»، يتولى تذوق أكثر من 3500 حبة سكاكر شهريا، مقابل مئة ألف دولار كندي سنويا.

وتتمثل مهام الموظف الجديد بـ«إدارة سياسة تصنيع السكاكر لدى فان هاوس وتوجيه عمل متذوقي السكاكر الثلاثة» الذين وظفتهم الشركة، وفق «فرانس برس».

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وقالت الناطقة باسم متجر «كاندي فان هاوس»، فانيسا جاناكيجيفسكي-ريبيلو: «في بداية العام الفائت، كنا نبحث عن متذوقي سكاكر، وهم المسؤولون الأساسيون عن التذوق لدينا».

وأضافت «نبحث حاليا عن مدير عام للسكاكر ليكون مسؤولا عن عمل المتذوقين».

مهام عدة

وسيتولى الموظف المستقبلي مهام عدة أبرزها إعطاء موافقته على المنتجات الجديدة وعقد اجتماعات للقسم المسؤول عن السكاكر إضافة إلى دوره كـ«مدير للمتذوقين»، وتوليه كل ما يتعلق بـ«الأمور المسلية» في الشركة.

وعرض العمل هذا متاح لأي شخص يعيش في أميركا الشمالية ويتخطى عمره الخمس سنوات.

ويشير إعلان التوظيف إلى أن المتقدم إلى الوظيفة ينبغي طبعا أن يتمتع بحس تذوق رفيع وأن يكون شغوفا بالسكاكر.

وذكر المتجر أنه تلقى في غضون أسبوعين أكثر من مئة 100 ألف طلب توظيف. وقالت جاناكيجيفسكي-ريبيلو إن «غالبية هؤلاء هم من البالغين لكن حوالى 25% منهم يشكلون أطفالا».

طفلة في انتظار الوظيفة

ولاقى إعلان التوظيف ترحيبا كبيرا من مستخدمي مواقع التواصل، المنتمين إلى مختلف الفئات العمرية. وأشار المستخدم الأميركي ماثيو كروكس عبر «تويتر» إلى أن ابنته البالغة ثماني سنوات تقدمت بطلب وأنشأت حسابا خاصا بها في منصة «لينكد إن» بهدف التقدم إلى الوظيفة.

وكتب متوجها إلى المتجر «تقدمت بطلب توظيف. شكرا لمساعدتها على إدراك معنى العمل وأهمية السيرة الذاتية حتى لو لم يتخط عمرها الثماني سنوات».

وسيخضع الشخص الذي يقع عليه الاختيار «لتدريب مكثف في التذوق» وستوفر له الشركة تأمينا على أسنانه.