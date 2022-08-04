كريسي تيغن تعلن حملها بعد سنتين من إجهاض تلقائي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت عارضة الأزياء كريسي تيغن والمغني جون ليجند، الأربعاء، أنهما ينتظران مولودا، بعد نحو سنتين على تعرض تيغن لإجهاض تلقائي.

وكتبت العارضة عبر «إنستغرام» في منشور أرفقته بصورة تظهر بطنها المنتفخ نشرها كذلك شريك حياتها «إن السنوات الأخيرة كانت مضطربة بالنسبة إلينا لكن الفرح عاد ليملأ منزلنا وقلوبنا مجددا»، وفق «فرانس برس».

وأضافت تيغن التي يتابع حسابها عبر «إنستغرام» نحو 40 مليون مستخدم «ننتظر مولودا آخر».

وفي أكتوبر 2020، أعلنت تيغن في منشورات عدة عبر مواقع التواصل أنها خسرت طفلا لها، مشيرة إلى «ألم كبير» شعرت به نتيجة هذه الحادثة.

ونشرت حينها صورة تظهر فيها مستلقية على سرير أحد المستشفيات وهي تعانق طفلها الذي وُلد ميتا فيما يظهر زوجها إلى جانبها.

الجنين بصحة جيدة

ولاقت منشورات النجمة ترحيبا من شخصيات وعدد من مستخدمي شبكات التواصل معتبرين أنها ساهمت من خلال ما نشرته بكسر أحد المواضيع المحظورة.

إلا أن تيغن تعرضت كذلك لانتقادات لاذعة من آخرين اعتبروا أنها تشارك تفاصيل بغاية الخصوصية عبر مواقع التواصل.

وكانت تيغن (36 سنة)، وهي مقدمة برامج ومؤلفة كتاب عن الطبخ، أعلنت كذلك أنّها تخضع لعلاج للخصوبة لديها.

وفي المنشور الذي كتبته، الأربعاء، أكدت العارضة وهي أم لطفلين أنها ترددت قبل التطرق علنا إلى حملها الجديد.

وقالت «بعد كل زيارة إلى الطبيب كنت أقول لنفسي (إذا كان الجنين بصحة جيدة سأعلن الخبر) لكنني شعرت بانفراج عندما سمعت دقات قلبه وقلت لنفسي إنّني ما زلت متوترة جدا».

والتقت كريسي تيغن المغني جون ليجند الحائز جوائز عدة وصاحب أغنية «أول أوف مي» الشهيرة خلال تصوير إحدى أغنياته، وتزوّج الثنائي سنة 2013.