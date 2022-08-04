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ولادة نادرة لفيل أبيض في بورما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 أغسطس 2022, 12:10 مساء
ولادة نادرة لفيل أبيض في بورما
صورة نشرها فريق المعلومات العسكرية لفيل أبيض صغير، 3 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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شهدت منطقة بغرب بورما في أواخر يوليو الماضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، ولادة فيل أبيض نادر، وهو حيوان يعتبره الكثيرون فأل خير في الدولة ذات الغالبية البوذية.

وذكرت جريدة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» أن الفيل الذي وُلد في 23 يوليو بولاية راخين، كان يزن 80 كيلوغراما عند الولادة، فيما كان طوله يبلغ نحو 70 سنتيمترا، وفق «فرانس برس».

وللمولود الجديد سبع من خصائص الفيلة البيضاء الثماني، ومنها «العينان اللؤلؤيتا اللون»، و«الفرو الأبيض»، و«الذيل المميز»، بحسب الجريدة الرسمية.

وتتولى شركة أخشاب مملوكة للدولة رعاية الأم البالغة 33 عاما، وتدعى زار نان هلا.

وبدا الفيل الرضيع، الذي لم يذكر اسمه بعد، يلعب في الماء مع والدته، وفق ما أظهرته لقطات بثتها القناة الحكومية.

تعتبر الأفيال البيضاء النادرة جدا مؤشر حظ في بعض الثقافات البوذية بجنوب شرق آسيا التي تعتبرها من رموز الملكي.

وأشارت وسائل الإعلام الحكومية إلى أن ستة أفيال بيضاء موجودة في الأسر في العاصمة نايبيداو، معظمها من ولاية راخين وأياروادي (جنوب).

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