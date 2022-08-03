Atwasat

إسبانيا تحدد درجات الحرارة الواجب اعتمادها للمكيفات بالأماكن الثقافية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 04:55 مساء
إسبانيا تحدد درجات الحرارة الواجب اعتمادها للمكيفات بالأماكن الثقافية
وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في بروكسيل، 2 مايو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أقرت الحكومة الإسبانية، الإثنين، إجراءات تحدد درجات الحرارة التي ينبغي اعتمادها في أنظمة تكييف الهواء وتسخينه داخل المتاجر والمواقع الثقافية ووسائل النقل، في أعقاب خطة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تهدف إلى الحد من واردات الغاز الروسي.

وأعلنت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا على هامش جلسة استثنائية لمجلس الوزراء أن المكيفات داخل الأماكن المذكورة «ينبغي أن تُثبت على 19 درجة مئوية كحد أقصى في الشتاء و27 درجة حدا أدنى خلال الصيف»، وفق «فرانس برس».

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ستُطبق «في الأماكن التجارية والثقافية وداخل المستودعات الكبيرة.. ومنشآت وسائل النقل كالمطارات والمحطات».

وينبغي كذلك إطفاء أضواء واجهات المتاجر وتلك الخاصة بالمراكز الرسمية عندما لا تكون هذه المباني قيد الاستخدام.

وستُفرض التدابير التي تشكل جزءا من خطة لتوفير الطاقة في غضون أسبوع.

كذلك، تُلزم حزمة الإجراءات المباني المكيفة التي تستقبل الزبائن إغلاق أبوابها لتجنب هدر الحرارة، والتأكد من حالة منشآتها الحرارية إن لم تقم بهذا التدبير منذ يناير 2021. ومن المحبذ أيضا اعتماد صيغة العمل من بعد في القطاع الخاص إن كان ذلك يساهم في توفير الطاقة.

الطاقة المتجددة
وكانت إسبانيا اتخذت إجراءات عدة نهاية مايو بهدف خفض فاتورة الطاقة بالمباني الرسمية، في إطار الجهود التي طالبت بها بروكسيل لوضع حد لإنهاء اعتماد الدول الأوروبية على الغاز الروسي.

وشجعت مدريد اعتماد موظفي الدولة العمل من بعد للحد من استخدام مكيفات الهواء في المباني الرسمية حيث حُددت درجة الحرارة المعتمدة للمكيفات بـ27 درجة وللسخانات بـ19 درجة.

وقدمت المفوضية الأوروبية خطة قيمتها 210 مليار يورو في منتصف مايو تنص على تسريع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة من أجل إنهاء اعتماد الدول الأوروبية بأسرع وقت ممكن على الغاز المستورد من روسيا.

في محاولة لمنع نقص الغاز بالشتاء المقبل، وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، الثلاثاء الفائت، على خطة تنص على قيام كل دولة «بكل ما هو ممكن» لتقليل استهلاكها من الغاز بحلول مارس 2023 بنسبة 15% أقله مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية خلال الفترة نفسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو

تفاصيل الاعتمادات المستندية الصادرة عن «المركزي» بين 16 و 27 يوليو
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة

بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان

«هنا ليبيا»: الموجة الخامسة لـ«كورونا»... وقصة فن المالوف والموشحات في فزان
كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)
شعب يغني للوطن

شعب يغني للوطن
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا لم تنس حادثا مروريا هو الأسوأ في تاريخها
فرنسا لم تنس حادثا مروريا هو الأسوأ في تاريخها
عائلة سورية تكافح لاستمرار مهنة أجدادها في صناعة السفن
عائلة سورية تكافح لاستمرار مهنة أجدادها في صناعة السفن
كلبة صمدت بلا طعام 40 يوما تنضم لطاقم مطار بنما
كلبة صمدت بلا طعام 40 يوما تنضم لطاقم مطار بنما
سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار بإنجلترا
سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار بإنجلترا
سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به لمنتجاتها
سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به لمنتجاتها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات...
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود ......
بالصور: زكريا الفلسطيني.. سبعيني صانع سلال الزيتون في خربة قيس
بالصور: زكريا الفلسطيني.. سبعيني صانع سلال الزيتون في خربة ......
كاليفورنيا تعلن نجاة أشجار السيكويا العملاقة من الحريق
كاليفورنيا تعلن نجاة أشجار السيكويا العملاقة من الحريق...
المزيد
إسبانيا تحدد درجات الحرارة الواجب اعتمادها للمكيفات بالأماكن الثقافية
إسبانيا تحدد درجات الحرارة الواجب اعتمادها للمكيفات بالأماكن......
شقيقتان ليبيتان تؤويان 200 كلب وقطة
شقيقتان ليبيتان تؤويان 200 كلب وقطة...
إضراب بمتنزه كومودو الإندونيسي بعد رفع سعر تذكرة الدخول
إضراب بمتنزه كومودو الإندونيسي بعد رفع سعر تذكرة الدخول...
سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به لمنتجاتها
سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به ......
سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار بإنجلترا
سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار بإنجلترا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط