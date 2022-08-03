Atwasat

شقيقتان ليبيتان تؤويان 200 كلب وقطة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 01:30 مساء
شقيقتان ليبيتان تؤويان 200 كلب وقطة
الليبية ابتسام بن عمران (الإنترنت)
alwasat radio

تقود الشقيقتان الليبيتان ابتسام ورابعة بن عمران سيارتهما كل يوم للوصول إلى 200 كلب وقطة وإطعامها في بنغازي.

وبدأت قصتهما مع الحيوانات خلال الحرب عندما كانت الكلاب والقطط تهرب من القنابل والرصاص، وبعدها قررتا إنشاء مأوى للحيوانات الضالة واضطرتا إلى بيع معظم ممتلكاتهما لتوفير الغذاء والدواء اللازم للحيوانات، وفقا لـ«الخليج».

قالت ابتسام: «استأجرنا قطعة أرض وضعنا بها مجموعة كلاب أغلبها مصابة. هناك من تعافى ومنها عدد مشوه لن يستطيع العيش في الشوارع، وفيها المشلولة والمشوهة وفيها من لديه حساسية من الشمس فلا يتقبلها».

وأضافت «بالنسبة للأكل لدينا صعوبات لأننا يوميا نريد إطعام 150 كلبا و50 قطة. الناس هنا طبيعتهم ليسوا متعاونين ولا يساعد إلا البعض منهم. قلة جدا لا يوجد أي مطعم يريد دعمنا». وأوضحت ابتسام أن الفكرة من تأسيس المأوى هي نشر الوعي بشأن الرأفة بالحيوان.

وتواجه الأختان صعوبات كبيرة في دعم الحيوانات، وبعضها مصاب وبحاجة إلى رعاية طبية، والبعض الآخر يعاني الشلل.

وأشارت ابتسام إلى أن الحرب هي التي دفعتها للتفكير في تأسيس المأوى. وقالت «سبب تربيتي للحيوانات هي الحرب. كنت أسكن في منطقة تعتبر خط نار جهة سكانية وجهة حرب، فكانت الكلاب تأتي من منطقة الحرب وتبقي عندي. والناس كانت لا تفهم للأسف فيرجعونها لمنطقة الحرب. وأصبحت أقول أين ستذهب إذا نحن البشر لم نتحمل الصواريخ والنار ونزحنا هم يقومون بإرجاعها لمنطقة النار أين ستذهب».

الأختان، اللتان تفصل بينهما سنوات قليلة، تشتركان في حبهما للحيوانات والرغبة في الاعتناء بها. وقالت رابعة «نجد صعوبة في توفير ‏الموارد المالية لعلاجها وإطعامها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني

كاركاتير خيري - بيلوسي والخط الأحمر الصيني
القتال في العالم.. لن يهدأ

القتال في العالم.. لن يهدأ
رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار

رسميا.. «ميلان» يعلن تعاقده مع البلجيكي كيتلار
4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030

4 دول تعلن ترشحها لاستضافة مونديال 2030
الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا

الكوني يعلن نقل 15 من مصابي حادثة بنت بية لتلقي العلاج في إيطاليا غدا
جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي

جريدة فرنسية: هذه العراقيل تمنع استفادة أوروبا من النفط الليبي
أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟

أول تصريح لـ«بيلوسي» عقب وصولها تايوان.. ماذا قالت؟
ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»

ماكرون يغرد بالعربية: «أشاطر دعوة رئيس الوزراء العراقي للحوار»
بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن الغذائي

بيانات أممية: 16% زيادة في أسعار الغذاء و1.2 مليون ليبي يعانون من انعدام الأمن ...
السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق

السفير التركي يتحدث عن زيارة عقيلة لأنقرة ومحاور الانفتاح على الشرق
كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!

كاركاتير حليم - أصدقاء ليبيا!
أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!

أما ترى البحر تعلو فوقه جِيَفٌ!
بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)

بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري في غارة أميركية بكابل (فيديو)
خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات

خبيرات أمميات يطالبن بالإفراج عن السيدة «بوذراع» المحتجزة في بنغازي منذ 4 سنوات
أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية

أهالي الوادي الأبيض في أوباري يهددون بإغلاق طريق الحقول النفطية
شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل

شاهد: الأكبر خلال العام.. حريق في كاليفورنيا يجتاح مساحات جافة ويدمر منازل
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»

غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)

شاهد عيان يروي لـ«بوابة الوسط» ملابسات انفجار شاحنة الوقود (صور)
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
2000 دولار غرامة لمسافر خبأ شطيرتي «ماكمافن»
2000 دولار غرامة لمسافر خبأ شطيرتي «ماكمافن»
فرنسا لم تنس حادثا مروريا هو الأسوأ في تاريخها
فرنسا لم تنس حادثا مروريا هو الأسوأ في تاريخها
عائلة سورية تكافح لاستمرار مهنة أجدادها في صناعة السفن
عائلة سورية تكافح لاستمرار مهنة أجدادها في صناعة السفن
كلبة صمدت بلا طعام 40 يوما تنضم لطاقم مطار بنما
كلبة صمدت بلا طعام 40 يوما تنضم لطاقم مطار بنما
سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار بإنجلترا
سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار بإنجلترا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات...
وفاة عميد متسلقي الجبال السويسريين عن 99 عاما
وفاة عميد متسلقي الجبال السويسريين عن 99 عاما...
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود ......
بالصور: زكريا الفلسطيني.. سبعيني صانع سلال الزيتون في خربة قيس
بالصور: زكريا الفلسطيني.. سبعيني صانع سلال الزيتون في خربة ......
المزيد
شقيقتان ليبيتان تؤويان 200 كلب وقطة
شقيقتان ليبيتان تؤويان 200 كلب وقطة...
إضراب بمتنزه كومودو الإندونيسي بعد رفع سعر تذكرة الدخول
إضراب بمتنزه كومودو الإندونيسي بعد رفع سعر تذكرة الدخول...
سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به لمنتجاتها
سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به ......
سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار بإنجلترا
سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار بإنجلترا...
كلبة صمدت بلا طعام 40 يوما تنضم لطاقم مطار بنما
كلبة صمدت بلا طعام 40 يوما تنضم لطاقم مطار بنما...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط