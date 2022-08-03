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إضراب بمتنزه كومودو الإندونيسي بعد رفع سعر تذكرة الدخول

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 أغسطس 2022, 11:45 صباحا
إضراب بمتنزه كومودو الإندونيسي بعد رفع سعر تذكرة الدخول
صورة لتنين كومودو صغير في متنزّه كومودو الوطني، 22 نوفمبر 2019 (أ ف ب)
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أطلق العاملون في قطاع السياحة بمتنزه كومودو الوطني في إندونيسيا إضرابا، الإثنين، يمتد على شهر بعدما رفعت الحكومة سعر تذكرة الدخول ارتفاعا شديدا.

ويقضي الهدف من زيادة تكلفة الدخول إلى أشهر جزيرتين في المتنزه 18 مرة بالحد من عدد الزوار بغية حماية أكبر السحالي في العالم المعروفة باسم تنانين كومودو من التعرض المفرط للبشر والأضرار البيئية، وفق «فرانس برس».

ورُفع سعر تذكرة الدخول إلى جزيرتي كومودو وبادار في المتنزه المدرج بقائمة التراث العالمي والواقع في مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية من 200 ألف روبية (13 دولارا) إلى 3.75 ملايين (252 دولارا).

دخل القرار حيز التنفيذ، الإثنين، لكنه أثار سخط السكان المحليين الذين يعولون على السياحة وأصحاب المشاريع السياحية في المتنزه الذي لا يزال يرزح تحت وطأة تداعيات جائحة «كوفيد-19».

التعافي ببطء
واحتجاجا على هذا الإجراء أطلق هؤلاء إضرابا، الإثنين، من المرتقب أن يشارك فيه 700 عامل على الأقل حتى نهاية أغسطس، بحسب أحد القيمين على هذه الحملة.

ويخشى أبناء المنطقة أن يردع هذا الارتفاع الشديد في الأسعار السياح المحدودي الميزانية من زيارة المتنزه الذي كان شبه خال من الزوار في أوج الجائحة.

وقال ماتيوس سياغيان الذي يملك فندقا ومطعما في الموقع «نتعافى ببطء وإذا ما ألغيت الحجوزات سينهار القطاع».

ولا تتواجد تنانين كومودو سوى في المتنزه الوطني وبجزيرة فلوريس المجاورة ولم يبقَ منها سوى 3458 حيوانا، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

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