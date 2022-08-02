سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به لمنتجاتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلسلة «ويتروز» البريطانية للمتاجر الكبرى نيتها إزالة تواريخ الاستهلاك الموصى بها عن حوالى 500 منتج، كي لا يتردد الزبائن في استهلاك سلع غذائية لا تزال سليمة، في مسعى منها إلى الحد من الهدر الغذائي.

واعتبارا من سبتمبر، ستزيل «ويتروز» عبارة «بيست بيفور» (من الأفضل استهلاكه قبل) المرفقة بتاريخ تقريبي يبقى بعده استهلاك السلعة غير خطر، من حوالى 500 منتج طازجة، لا سيما الفواكه والخضار المغلفة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المجموعة، وفق «فرانس برس».

تيسكو

ويهدف هذا الإجراء إلى «الحد من كمية الأغذية المهدورة في أوساط الأسر البريطانية المدعوة إلى تحكيم المنطق» عند البت في ما إذا كان المنتج لا يزال صالحا للاستهلاك، وفق ما أعلنت هذه المجموعة التي تبيع سلعا عالية المستوى.

وقالت ماريا رومباني مديرة التنمية المستدامة في «جون لويس» الشركة الأم لـ«ويتروز» إن «الهدر الغذائي ما زال يشكل مشكلة كبيرة.. وترمي الأسر البريطانية كل سنة 4.5 ملايين طن من الأغذية القابلة للاستهلاك».

وبحسب «ويتروز» من شأن «إزالة تواريخ الصلاحية عن الفواكه والخضار الطازجة أن يسمح بالحؤول دون رمي ما يوازي سبعة ملايين سلة غذائية».

وتحذو المجموعة بذلك حذو عدة علامات بريطانية أخرى، مثل «تيسكو»، التي بدأت في 2018 بإلغاء مهل الاستهلاك الموصى بها، وأخيرا «ماركس أند سبنسر» التي اعتمدت هذا الإجراء لحوالي 300 سلعة.