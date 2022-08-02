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كلبة صمدت بلا طعام 40 يوما تنضم لطاقم مطار بنما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 أغسطس 2022, 02:04 مساء
كلبة صمدت بلا طعام 40 يوما تنضم لطاقم مطار بنما
الكلبة ميلي في مطار توكومين الدولي بالعاصمة بنما، 27 يوليو 2022 (أ ف ب)
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بعدما أمضت ميلي 40 يوما في حاوية فارغة بلا أكل ولا شرب عابرة خلال نصف الفترة المحيط الأطلسي من إسبانيا إلى بنما، باتت الكلبة تعمل في مطار بنما الدولي لرصد السلع الغذائية المحظورة.

بدأت رحلة ميلي في منتصف ديسمبر 2021 عندما غادرت الحاوية التي كانت الكلبة بداخلها الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا. وبعد عشرين يوما، أُفرغت الحاوية بمنطقة الموانئ بكولون في بنما، وفق «فرانس برس».

واعتُقد أن الحاوية قد أُفرغت بالكامل، فوُضعت خارجا تحت أشعة الشمس الحارقة وفي أحوال جوية سيئة. وبعد عشرين يوما فتح العمال الحاوية، فعثروا على الكلبة الصغيرة التي تبلغ نحو عام واحد، جائعة وتعاني جفافا.

وتقول سيسيليا دي إسكوبار المسؤولة عن شؤون صحة الحيوانات لدى وزارة التنمية الزراعية «لم نعرف كيف تمكنت من دخول الحاوية ولماذا لم تُرصد.. هي تمثل قصة بطلة، فكيف لحيوان عالق داخل حاوية لأربعين يوما من دون ماء ولا طعام أن يصمد؟».

وتوضح أن «الحاوية تعرضت للتآكل في إحدى جهاتها ليُكتشف وجود ثقب صغير هناك»، مضيفة «رجحنا أنها فتحت ثقبا صغيرا بقائمتها لتشرب عبره مياه الأمطار».

شهية كبيرة
كانت الكلبة الصغيرة ذات الفرو البني الفاتح تزن عندما عُثر عليها أربعة كيلوغرامات فقط. وهي قد نُقلت إلى العاصمة بنما وتلقت علاجا ورعاية من أطباء بيطريين تابعين لوزارة التنمية الزراعية.

ويعتبر أوغو توريلاتزي، وهو أحد هؤلاء الأطباء، أن حالة الكلبة الجسدية كانت جيدة قبل مغادرتها إسبانيا، مرجحا أنها صمدت بفضل المخزون الموجود في جسمها ومياه الأمطار وتكاثف البخار إلى مياه في الحاوية، بالإضافة إلى بولها.

ويؤكد أن «بقاء هذه الكلبة الصغيرة على قيد الحياة هو بمثابة معجزة ولهذا السبب أطلقنا عليها اسم «ميلاغروس» (معجزة بالإسبانية) ونلقبها اختصارا بـ(ميلي)»، مشيرا إلى أن الكلبة أصبحت تزن حاليا 12.2 كيلوغراما وتتمتع بصحة جيدة.

وبعد خمسة أشهر من العثور عليها، أصبحت ميلي حاليا ضمن مجموعة من الكلاب تعمل في مطار توكومين الدولي بعاصمة بنما. وأُسندت إليها منذ أسبوع مهمة الكشف عن الأغذية الطازجة في أمتعة المسافرين الممنوع إدخالها البلاد لأنها قد تنقل الآفات إلى المحاصيل المحلية.

ويوضح مدرب الكلبة إدغاردو أغيري أن «ميلي تستوفي الشروط الأربعة الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها الكلب لإنجاز المهمة، وتشمل هذه الخصائص أن تكون ودودة ولطيفة مع الأشخاص ومرحة وذات شهية كبيرة».

وخلال أول أسبوع لها في المطار، رصدت الكلبة التي تتنقل بخفة بين حقائب المسافرين للتعرف على أي رائحة مشبوهة، حقيبةً تحوي حبوبا وفاكهة ولحوما معالجة. ويقول توريلاتزي إن الكلبة «تقوم مقام ماسح ضوئي منخفض التكلفة، فهي تحتاج طعاما وحنانا لا أكثر ونحن نمدها بهما».

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