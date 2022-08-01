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2000 دولار غرامة لمسافر خبأ شطيرتي «ماكمافن»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 11:01 صباحا
2000 دولار غرامة لمسافر خبأ شطيرتي «ماكمافن»
صورة للمأكولات التي عثر عليها في حقيبة مسافر واصل من إندونيسيا إلى أستراليا، تم نشرها 1 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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فُرضت غرامة بقيمة حوالي ألفي دولار أميركي على مسافر وصل إلى أستراليا من إندونيسيا بعدما عثر حرس الحدود على سندويشتي «ماكمافن» وشطيرة أخرى مخبأة في حقيبة الظهر التي يحملها.

واشتم كلب التفتيش الأمني الحيوي، المأكولات في الحقيبة في مطار داروين، متسببا بفرض غرامة عالية على صاحبها، وفق ما كشف مسؤولون، الإثنين، حسب «فرانس برس».

وتعليقا على هذه الحادثة، صرح وزير الزراعة الأسترالي موراي وات «ستكون هذه أغلى وجبة ماكدونالدز اشتراها هذا المسافر».

تطبق أستراليا سياسة صارمة في مجال الأمن الحيوي في مسعى إلى حماية قطاعها الزراعي الكبير من الآفات والأمراض.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار بعد تفشي الحمى القلاعية في إندونيسيا، فارضة فحصا دقيقا على كل اللحوم المستوردة من هذا البلد.

ولا تشكل هذه الحمى خطرا على الإنسان، لكنها من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى التي تصيب المواشي.

وتضاهي هذه الغرامة بقيمتها البالغة 2664 دولارا أستراليا ثمن 567 شطيرة «ماكمافن» في سدني أو كلفة عدة تذاكر سفر إلى بالي.

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