Atwasat

شبكة تفوز بـ1.33 مليار دولار في يانصيب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 01:15 مساء
شبكة تفوز بـ1.33 مليار دولار في يانصيب الأميركي
تذكرة مشاركة في يانصيب «ميغا ميليينز» بواشنطن، 26 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

فازت شبكة مشاركة في يانصيب «ميغا ميليينز» الأميركي، ليل الجمعة، بجائزة كبرى تفوق قيمتها 1.33 مليار دولار، في إحدى أكبر المكافآت المالية بتاريخ ألعاب اليانصيب، وفق ما أعلن المنظمون، السبت.

وكتب حساب لعبة اليانصيب في ولاية إيلينوي بوسط البلاد الشرقي، في تغريدة على «تويتر»، «أيها اللاعبون بـ)ميغا ميليينز)، تأكدوا من تذاكركم! لدينا فائز في إيلينوي. ترقبوا مزيد التفاصيل!».

وقال المسؤول في «ميغا ميليينز» بات ماكدونالد في بيان: «نتشوق لمعرفة الفائز ونأمل أن نهنئه قريبًا!».

وقُدّرت الجائزة الكبرى في البداية بمبلغ 1.28 مليار دولار، لكن «القيمة النهائية كانت أعلى من تلك التقديرية»، بناء على المبيعات الفعلية، وفق ما أوضحت «ميغا ميليينز».

فرص الفوز
وسيحصل سعيد الحظ في سحب، الجمعة، على 1.337 مليار إذا ما وافق على تقسيط الدفعات على 30 عامًا.

أما إذا أراد تسلم جائزته دفعة واحدة، فسيحصل على 780 مليون دولار «فقط»، وهو مبلغ سيقتطع جزء منه للضرائب، بحسب تقديرات القائمين على «ميغا ميليينز».

وواصلت قيمة الجائزة الكبرى لهذا اليانصيب الازدياد بشكل مطرد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ونمت معها أحلام المشاركين في اللعبة، فيما لم ينجح أحد في تخمين الأرقام الستة الصحيحة في آخر 29 سحبًا، سبقت سحب الجمعة.

ولم تكن فرص الفوز بهذا المبلغ المغري تتخطى واحدًا من 303 ملايين. للمقارنة، فإن احتمال التعرض لصاعقة يبلغ واحدًا من مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية.

وبلغت قيمة أكبر جائزة في تاريخ اليانصيب 1.586 مليار دولار. وتم الفوز بها في يناير 2016 باليانصيب الأميركي الرئيسي الآخر، «باور بول»، لكن المبلغ قُسم على ثلاثة فائزين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟

ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟
مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال ...
ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا

ننشر نص قرار مجلس الأمن رقم 2647 بشأن ليبيا
جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح

جريدة «الوسط»: صيف ليبي ساخن ينذر بالعودة إلى السلاح
جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة

جويلي: الحرب واردة بقوة إذا استمر التعنت.. وهناك مسارا بديلا للخروج من الأزمة
صداع السلاح

صداع السلاح
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
استخراج ماسة وردية بأنجولا تعتبر الأكبر منذ 300 عام
استخراج ماسة وردية بأنجولا تعتبر الأكبر منذ 300 عام
اليابان تحذر السباحين من دلفين عض عددا من الأشخاص
اليابان تحذر السباحين من دلفين عض عددا من الأشخاص
وقف أنشطة شركات فرنسية تتيح للسياح السباحة مع الدلافين
وقف أنشطة شركات فرنسية تتيح للسياح السباحة مع الدلافين
مجهول يشتري متحجر ديناصور بـ6 ملايين دولار
مجهول يشتري متحجر ديناصور بـ6 ملايين دولار
ذوبان جليدي يفرض إعادة ترسيم الحدود الإيطالية – السويسرية
ذوبان جليدي يفرض إعادة ترسيم الحدود الإيطالية – السويسرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها ......
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات...
وفاة عميد متسلقي الجبال السويسريين عن 99 عاما
وفاة عميد متسلقي الجبال السويسريين عن 99 عاما...
انتشار موجة شراء أشرطة الـ«في إتش إس» القديمة
انتشار موجة شراء أشرطة الـ«في إتش إس» القديمة...
المزيد
شبكة تفوز بـ1.33 مليار دولار في يانصيب الأميركي
شبكة تفوز بـ1.33 مليار دولار في يانصيب الأميركي...
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»...
الجفاف يهدد محاصيل الزيتون في إسبانيا
الجفاف يهدد محاصيل الزيتون في إسبانيا...
ذوبان جليدي يفرض إعادة ترسيم الحدود الإيطالية – السويسرية
ذوبان جليدي يفرض إعادة ترسيم الحدود الإيطالية – السويسرية...
مجهول يشتري متحجر ديناصور بـ6 ملايين دولار
مجهول يشتري متحجر ديناصور بـ6 ملايين دولار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط