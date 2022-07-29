مجهول يشتري متحجر ديناصور بـ 6 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط

اشترى شخص مجهول، عبر مزاد علني، هيكلا عظميا لديناصور نادر في الولايات المتحدة مقابل أكثر من 6 ملايين دولار.

وعرض الهيكل العظمي للبيع، الخميس، من قبل دار مزادات سوثبي ضمن مزاد الشركة للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك، وفق «بي بي سي عربي».

وهذه المتحجرة هي لديناصور يعرف باسم «غورغوسوراس، وهو على صلة بعيدة بديناصور «تيرانوسوراس ريكس» القاتل وسيء السمعة الذي اكتشف في عام 2018.

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وسيحظى المشتري المجهول بفرصة نادرة لمنح كنية أو اسم شهرة لهذا الحيوان، الذي كان في يوم من الأيام شديد الافتراس.

ويُعد هذا المزاد الثاني من نوعه على الإطلاق الذي يتم فيه بيع هيكل عظمي لديناصور متحجر من قبل دار سوثبي.

وكان المزاد الأول لديناصور من نوع «تي- ريكس» يحمل اسم «سو»، وبيع لمتحف شيكاغو الميداني عام 1997 مقابل 8.36 مليون دولار.