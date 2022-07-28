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اليابان تحذر السباحين من دلفين عض عددا من الأشخاص

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 01:10 مساء
اليابان تحذر السباحين من دلفين عض عددا من الأشخاص
دلفين في أكواريوم كايو لارغو في كوبا، 5 مايو 2022 (أ ف ب)
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تلقى سبّاحون في وسط اليابان تحذيرات من وجود دلفين يشتبه في أنه عضّ عددا من الأشخاص، فيما طلبت السلطات المحلية من الزائرين الابتعاد عن هذا الكائن البحري.

ووضع سبّاحون على أحد الشواطئ في محافظة فوكوي حيث شوهد الدلفين العديد من المرات، جهازًا يصدر ترددات فوق صوتية، الأربعاء، لإبعاده، على ما أفاد مسؤول محلي، حسب «فرانس برس».

كما وضعت لافتة تدعو الزوار إلى عدم لمس الدلفين على الشاطئ.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنه جرى الإبلاغ عن وقوع عشرة حوادث على الأقل تتعلق بعضّ الدلافين سبّاحين على هذا الشاطئ الذي افتتح رسميا للموسم السياحي في 9 يوليو.

وقال مسؤول محلي إنه جرى الاتصال بهيئة الإطفاء بشأن حادثين طالا رجلين في الأربعينيات من العمر كانا يسبحان في المنطقة.

ورغم أن الإصابات التي سجّلت حتى الآن طفيفة، تحذر السلطات من «إصابات خطيرة محتملة».

وأوضحت شرطة فوكوي على «تويتر»، الإثنين، «أن الدلافين عادة ما تعتبر لطيفة، لكن إذا اقتربتم منها بشكل غير متوقّع، فيمكنها أن تعضكم وتؤذيكم».

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