تلحق أضرارا بقوارب نزهة.. أنثى فظ تسرق الأضواء في النرويج

القاهرة - بوابة الوسط

سرقت أنثى الفظ «فرِيا» أضواء موسم الصيف في النرويج بركوبها عنوة عددا من قوارب النزهة بمضيق أوسلو حيث تسرح وتمرح منذ أسبوع، وأدت تحركات الحيوان الثديي البحري إلى تضرر بعض القوارب التي يقل وزنها عن 600 كيلوغرام.

واختارت «فرِيا» تمضية جزء من الصيف في النرويج، ،بعدما شوهدت قبل ذلك في بريطانيا وهولندا والدنمارك والسويد. وأثارت «فريا» ضجة عندما راحت تصعد إلى متن قوارب نزهة في كراغيره، وهي قرية ساحلية جنوبية، ثم راحت تكرر فعلتها في مياه العاصمة منذ 17 يوليو، وفق «فرانس برس».

وأثار وجود «فريا» التي تنتمي إلى نوع من الحيوانات يعيش عادة تحت خطوط العرض الشمالية في القطب الشمالي، فضول السكان المحليين، واستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام.

ووصل الأمر بجريدة «فيردنس غانغ» الشعبية إلى إجراء نقل مباشر لتحركات «فريا» عبر موقعها على الإنترنت نظرا إلى الاهتمام الشعبي بقصتها في هذا البلد الإسكندنافي الذي يعشق برامج «التلفزيون البطيء».

وصُورت لقطات فيديو لـ«فريا» وهي تصطاد بطة، أو تنقض على بجعة، أو غالبا وهي تنام على قوارب ترزح تحت وزنها، علما أن حيوانات الفظ يمكن أن تنام 20 ساعة يوميا.

ومع أن المسؤول في مديرية الثروة السمكية رولف هارالد ينسن أسف في تصريح لقناة «تي في 2» لوقوع أضرار مادية، اعتبر أن الأمر طبيعي «عندما توجد حيوانات برية في الطبيعة».

تأثير بامبي

وبحثت السلطات النرويجية في خيارات عدة، بينها إبعاد «فريا»، أو اللجوء إلى القتل الرحيم في حال شكلت خطرا على السكان، لكنها ارتأت في نهاية المطاف ترك الطبيعة تأخذ مجراها.

وأوضحت مديرية الثروة السمكية في بيان، الإثنين، أن «فريا»، «بصحة جيدة وتأكل وتستريح».

إلا أن التعاطف ليس عاما مع «فريا» التي يشير اسمها إلى إلهة مقترنة بالحب والجمال في الميثولوجيا الإسكندنافية. فعالم الأحياء بير إسبن فييلد دعا في مقال رأي نشرته محطة الإذاعة والتلفزيون العام «إن آر كي»، الإثنين، إلى قتل «فريا».

وأبرز أن «فريا» كلفت (المجتمع النرويجي) أكثر مما تفعل معظم الحيوانات الأخرى التي يتم قتلها لأنها تلحق الضرر»، لكنه لاحظ أن «فريا اكتسبت شهرة»، معربا عن أسفه لنشوء مع يعرف بـ«تأثير بامبي» في شأنها، وهو اعتراض على قتل الحيوانات نابع من اعتبارها «لطيفة».

أما السلطات فشددت على ضرورة البقاء بعيدا من «فريا»، وتنصح بعدم السباحة أو ممارسة التجذيف في منطقة وجودها.

وأشارت السلطات إلى أن «حيوان الفظ لا يشكل عادة خطرا على البشر ما داموا على مسافة بعيدة منه، ولكن إذا أزعجه البشر ولم يتمكن من التمتع بالراحة الكافية، فقد يشعر بالخطر ويلجأ إلى مهاجمتهم».

ويعتبر الفظ من الأنواع المحمية، ويتغذى بشكل أساسي على اللافقاريات كالرخويات والقريدس وسرطان البحر والأسماك الصغيرة. ويبلغ متوسط وزن الذكر منه نحو طن في مرحلة البلوغ، فيما يصل وزن الأنثى إلى 700 كيلوغرام.