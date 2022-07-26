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أستراليا توقف مشتبها بقتل سائحة ألمانية قبل 17 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 02:55 مساء
أستراليا توقف مشتبها بقتل سائحة ألمانية قبل 17 عاما
شرطيان يسيران أمام دار الأوبرا في سدني، 10 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
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أعلنت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أنها أوقفت رجلا يُشتبه في ضلوعه بجريمة قتل سائحة ألمانية قبل 17 عاما على الساحل الشرقي للبلاد.

وقالت شرطة ريتشموند في ولاية نيو ساوث ويلز (شرق)، إن المشتبه به البالغ 42 عاما أوقف بولاية غرب أستراليا، مشيرة إلى أن ستة من عناصرها انتقلوا إلى الجانب الآخر من البلاد لإجراء هذا التوقيف، وفق «فرانس برس».

وكانت الضحية سيمون ستروبل (25 عاما) فُقدت في فبراير 2005 من داخل حديقة للمقطورات السياحية بعد أن أمضت أمسية مع حبيبها وأصدقائها في مدينة ليسمور الصغيرة على الساحل الشرقي لأستراليا.

واكتُشفت جثتها بعد ستة أيام، مخبأة تحت سعف نخيل، في ملعب رياضي قريب. ولم يسفر التحقيق الذي أجرته الشرطة المحلية، بالتعاون مع شرطة مدينة فورتسبورغ الألمانية، عن أي توقيفات.

وفي العام 2007، قضى النائب العام بولاية نيو ساوث ويلز بعدم وجود أدلة كافية لتجريم أي شخص بمقتل الشابة.

وقبل عامين، عرضت حكومة نيو ساوث ويلز مكافأة قدرها مليون دولار أسترالي (694 ألف دولار أميركي)، مقابل أي معلومات قد تؤدي إلى تحديد القاتل.

وكانت الشرطة الألمانية قد عرضت مكافأة قدرها عشرة آلاف يورو في العام 2014 في هذه القضية.

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