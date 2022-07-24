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رسائل تكريمية لـ«مارادونا» ترسل إلى الفضاء قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 03:12 مساء
رسائل تكريمية لـ«مارادونا» ترسل إلى الفضاء قريبا
صورة لصبي يحمل رسالة مهداة إلى مارادونا في بوينوس آيرس، 23 يوليو 2022 (أ ف ب)
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يسجل مشجعون أرجنتينيون رسائل صوتية ومرئية منذ، السبت، تكريمًا لدييغو أرماندو مارادونا، على أن ترسَل إلى الفضاء بواسطة قمر صناعي اسمه «طائرة ورقية كونية»، وهو اللقب الذي أطلقه صحفي من أوروغواي على مارادونا.

وقال إنريكي ترينكادو، أحد مقدري النجم الراحل لوكالة «فرانس برس» بعد تسجيل رسالته في القاعدة الجوية «دي مورون»، الواقعة على مسافة 40 كيلومترًا غرب بوينس آيرس: «نحن نحبك وسنتذكرك دائمًا. هذا الجيل الجديد وكل الأجيال القادمة! أصمدْ يا دييغو!».

وُلدت الفكرة من قصة الصحفي الأوروغواياني فيكتور هوغو موراليس بعد هدف مارادونا الثاني ضد إنجلترا (2-1) في ربع نهائي مونديال المكسيك 1986. ومعلوم أن الأرجنتين فازت بكأس العالم في هذا العام، ما جعل مارادونا يكتسب مزيد الشهرة العالمية.

كل أنحاء العالم
«من أي كوكب أنت؟»، صرخ الصحفي على ميكروفون الراديو في ملعب أزتيكا بالمكسيك عندما راوغ قائد منتخب الأرجنتين، الذي توفي إثر إصابته بجلطة رئوية العام 2020، نصف الفريق الإنجليزي قبل أن يسجل هدفًا بيسراه اعتُبر على نطاق واسع «هدف القرن».

وبمبادرة من شركة خاصة، سيتم ضغط مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بالمشجعين على قرص صلب يرسل بعدها إلى المدار في قمر صناعي، مع زوج من أحذية كرة القدم الخاصة بالنجم السابق.

وسيستمر جمع الرسائل لأشهر، على أن يحدد موعد إطلاق القمر الصناعي ومكانه لاحقًا. وقال ماكسيميليانو فرناندو غالو، أحد مؤسسي مشروع «طائرة ورقية كونية»، إنه سيتم جمع رسائل من كل أنحاء العالم لهذا المشروع.

يشار إلى أن مشجعي الأرجنتين ومارادونا يملكون طائرة لتكريم مارادونا بالصور والتذكارات في معرض متنقل، وستحاول الهبوط في قطر خلال مونديال 2022.

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