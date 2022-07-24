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الشرطة الأميركية تعتقل السفاح الشبح بعد هروبه 40 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 يوليو 2022, 01:11 مساء
الشرطة الأميركية تعتقل السفاح الشبح بعد هروبه 40 عاما
أفراد من شرطة ولاية نيويورك الأميركية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت سلطات ولاية كاليفورنيا، الجمعة، أن الشرطة اعتقلت شخصًا متهمًا بارتكاب جريمتي قتل قبل عقود، إضافة إلى جناية اغتصاب في العام الماضي، إثر التأكد من حمضه النووي خلال عملية تفتيش على الطريق.

وبحسب «سي إن بي سي نيوز»، فإن الموقوف جيمس غاري الذي يبلغ 76 عامًا، وُجهت إليه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تهمة قتل امرأة في السادسة والأربعين من العمر، سنة 1996، وفق «سكاي نيوز عربية».

وعثرت السلطات على الضحية، وينيفرد دوغلاس، إثر تعرضها للشنق، مع آثار تبرز وقوع اعتداء جسدي عنيف.

ومن المرتقب أيضًا أن يواجه غاري تهمة الضلوع في جريمة قتل أخرى تعود إلى 1980، عندما عثر على الضحية ليتريل ليندزاي، وعمرها 46 سنة أيضًا، مقتولة داخل بيتها بمدينة يونيون بكاليفورنيا، إثر تعرضها لاعتداء جنسي ثم الخنق.

وفي سنة 2012، كانت الشرطة خلصت إلى أن جريمتي القتل، ارتكبتا من طرف شخص يحمل الحمض النووي نفسه، لكن لم يجرِ تحديد أي مشتبه فيه.

مادة مخدرة

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انتبهت السلطات إلى أن الحمض النووي للمجرم عاد مجددًا إلى الواجهة، إثر رصده في جريمة اعتداء جنسي ارتكبت سنة 2021 في سان فرانسيسكو.

ورفض مكتب الشرطة في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا كشف تفاصيل التحقيق الذي جرى من أجل توقيف الجاني، مشيرًا إلى ضوابط متعلقة بالخصوصية.

وكشفت السلطات أنه على أثر تحديد غاري بمثابة مشتبه فيه محتمل، تم البدء في مراقبته، ثم جرى توقيفه خلال الأسابيع الأخيرة، بينما كان يقود سيارته تحت تأثير مادة مسكرة أو مخدرة.

وإثر إجراء فحص الحمض النووي للمشتبه فيه بجهاز صغير عن طريق الفم، تبين أنه مرتبط فعلًا بالجرائم التي حصلت على مدى عقود، وظل مفلتًا من العدالة منذ أربعين عامًا.

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