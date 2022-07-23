Atwasat

«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 يوليو 2022, 03:43 مساء
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
طفل يحضر عرض مغني الراب ترافيس سكوت في لعبة «فورتانيت» في 23 أبريل 20220 في ساوث باسادينا في ولاية كاليفونريا الأميركية (أ ف ب)
alwasat radio

لن تقبل لعبة الفيديو «ماينكرافت» بعد الآن بالـ«إن إف تي»، وهي شهادات خاصة لتوثيق أصالة المنتجات الرقمية.

واعتبر ناشرو اللعبة الشهيرة أنها تتعارض مع «روحية» المنصة، وفق «فرانس برس».

وذكر القائمون على اللعبة في منشور عبر مدونة أن بعض لاعبي «ماينكرافت» يستخدمون تقنية «إن إف تي» التي تلقى رواجا كبيرا منذ العام الماضي، لبيع عناصر يجري إنشاؤها على المنصة.

تعديلات أفاتار
وتتركز هذه الاستخدامات على ما يُعرف بالـ«skins» (الجلود) التي تتيح تعديل مظهر التجسيد الرقمي (أفاتار) الخاص بالمستخدم، وشكله، وكذلك ملابسه والاكسسوارات التي قد يضعها.

ويمكن شراء هذه الابتكارات على المنصة عبر «ماينكوينز»، عملة «ماينكرافت» الافتراضية. ويمكن الحصول على الـ«ماينكوينز» مقابل دفع مبالغ بعملات تقليدية، مثل الدولار.

واعتبر المسؤولون عن «ماينكرافت» التابعة لاستوديوهات «موجانغ» السويدية التي استحوذت عليها مجموعة مايكروسوفت العام 2014، أن تقنية «إن إف تي» قد تؤدي إلى بروز «نموذج قائم على الندرة والإقصاء بما يتعارض مع قواعد اللعبة وروحيتها».

- أعداد قياسية لممارسي ألعاب «ماينكرافت» و«فورتنايت» و«تويتش»

وتمنح تقنية «إن إف تي»، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، المنتجات الرقمية مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص أو المقطوعات الموسيقية، شهادة أصالة تضمن الملكية الرسمية لحاملها الوحيد.

واعتبر ناشرو اللعبة أن استخدام شهادات «إن إف تي» التي لا يمكن ربطها إلا بمالك واحد، يتعارض مع «روحية» ماينكرافت القائمة على «مجتمع يتمتع فيه كل فرد بإمكانية الوصول إلى المحتوى نفسه».

وتحتل «ماينكرافت» الصدارة على قائمة أكثر ألعاب الفيديو مبيعا على الإطلاق، إذ بيع منها أكثر من 200 مليون وحدة.

ورفعت جهات فاعلة في عالم ألعاب الفيديو الصوت ضد استخدام «إن إف تي» في هذا المجال، في تناغم مع لاعبين كثر يرون في هذه التقنية استراتيجية تجارية بحتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت

استديو تحليل موسع لقناة الوسط «WTV» قبل ثلاثية دوري التتويج الليبي.. السبت
زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار

زيلينسكي: أوكرانيا لديها حبوب جاهزة للبيع بـ10 مليارات دولار
أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال

أميركا ترصد أول إصابتين بجدري القرود بين الأطفال
كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس

كاركاتير خيري - اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات في العاصمة طرابلس
بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية

بيوت السعوديين.. أكثر جمالا وعصرية
«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»

«فيسبوك» تقتبس تعديلا من «تيك توك»
عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة

عايدة الكبتي: المرأة الليبية ليست غائبة بل مغيبة
جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش

جريدة «الوسط»: ضخ النفط يعود.. وتحريك مسار توحيد الجيش
«الكلام»!؟

«الكلام»!؟
عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا

عملية «إيريني» تعلن ضبط شحنة آليات عسكرية كانت في طريقها إلى ليبيا
كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل

مشروع عراقي طموح لاستعادة «عرش» النخيل
خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا

خبراء: المدفعية الدقيقة تغير ميزان القوى في أوكرانيا
جَرة البرلمان الليبي

جَرة البرلمان الليبي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«جيرانيوم» الدنماركي «أفضل مطعم في العالم»
«جيرانيوم» الدنماركي «أفضل مطعم في العالم»
استئناف رحلات المناطيد في الأقصر المصرية
استئناف رحلات المناطيد في الأقصر المصرية
مجلس الشيوخ الإسباني يشدد القوانين لمكافحة الاغتصاب
مجلس الشيوخ الإسباني يشدد القوانين لمكافحة الاغتصاب
الزهور الإكوادورية تجتاز عقبات كثيرة قبل وصولها الأسواق
الزهور الإكوادورية تجتاز عقبات كثيرة قبل وصولها الأسواق
نفوق «إن إن» عميد حيوانات الباندا في الأسر
نفوق «إن إن» عميد حيوانات الباندا في الأسر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا...
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل...
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها ......
إيلون ماسك رُزق بتوأمين من مديرة بشركته «نيورالينك»
إيلون ماسك رُزق بتوأمين من مديرة بشركته «نيورالينك»...
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي...
المزيد
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب
«ماينكرافت» توقف استخدام «إن إف تي» لهذا السبب...
الخامس منذ مارس.. إعدام مدان بالاتجار بالمخدرات في سنغافورة
الخامس منذ مارس.. إعدام مدان بالاتجار بالمخدرات في سنغافورة...
بيرو توقف شبكة لتبادل المواد الإباحية للأطفال
بيرو توقف شبكة لتبادل المواد الإباحية للأطفال...
نفوق «إن إن» عميد حيوانات الباندا في الأسر
نفوق «إن إن» عميد حيوانات الباندا في الأسر...
الزهور الإكوادورية تجتاز عقبات كثيرة قبل وصولها الأسواق
الزهور الإكوادورية تجتاز عقبات كثيرة قبل وصولها الأسواق...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط