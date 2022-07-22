بيرو توقف شبكة لتبادل المواد الإباحية للأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت شرطة بيرو ، الأربعاء، أربعين شخصًا من أعضاء منظمة دولية متخصصة في نشر المواد الإباحية التي تنطوي على استغلال جنسي للأطفال تدار من الولايات المتحدة وأوروبا، وفق ما أعلنت النيابة العامة المحلية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان «أوقفنا أربعين شخصًا في مناطق مختلفة من بيرو . هم أعضاء في مجموعة مؤلفة من 255 شخصًا في 17 بلدًا»، وفق «فرانس برس».

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وينتمي المشتبه بهم إلى منظمة تحمل اسم «ديب بورن» ويتبادل أفرادها صورًا ذات طابع جنسي لأطفال تراوح أعمارهم بين عشر سنوات وستة عشر عامًا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المجموعة التي أُسست سنة 2019، كانت تستخدم شبكات اجتماعية مثل «واتساب» لتبادل الصور ومقاطع الفيديو.

تدار من أوروبا والولايات المتحدة

ولفتت إلى أن مشغلي المجموعة موجودون في أوروبا والولايات المتحدة والإكوادور.

وأوضح المدعي العام خورخي تشافيز الذي أدار العمليات في ليما أن «الصور تباع عبر الشبكات. نحن على تواصل مع حكومات أجنبية».

ولفت إلى أن المنظمة تشاركت أكثر من عشرة آلاف صورة إباحية لأطفال.