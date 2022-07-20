استئناف رحلات المناطيد في الأقصر المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات المصرية استئناف نشاط طيران المناطيد الهوائية فوق المواقع الفرعونية في مدينة الأقصر السياحية جنوب البلاد، الأربعاء، بعد يومين من تعليقها بسبب حادثة.

وكان اصطدام منطادين، الإثنين، أوقع جريحين إصابتهما طفيفة. ودفعت الحادثة بسلطة الطيران المدني إلى إيفاد فريق من مفتشي السلامة الجوية إلى الأقصر الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب القاهرة، وفق «فرانس برس».

وقررت السلطة في نهاية المطاف الاكتفاء بتعليق أنشطة الشركتين المشغلتين للمنطادين اللذين تعرضا للحادثة، و«استئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر» بعد التأكد من «سلامة جميع الإجراءات» و«سلامة جميع الركاب»، على ما ورد في بيان نشرته سلطة الطيران المدني.

- تعليق رحلات المناطيد في الأقصر إثر حادث سقوط

وتعد رحلات المناطيد في الأقصر من المقاصد الشهيرة للسياح خصوصا بعدما افتتح طريق الكباش في الأقصر بعد ترميمه خلال احتفال مهيب حضره الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي.

الروس والأوكرانيون

وتحاول مصر إنعاش قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، من خلال تهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.

وحسب الأرقام الرسمية، حققت مصر عائدات سياحية مقدارها 13 مليار دولار في 2019، غير أن هذا الرقم انخفض إلى أربعة مليارات العام 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19» بعدما كانت الحكومة تتوقع جني 16 مليار دولار.

ثم اندلعت الحرب الروسية - الأوكرانية نهاية فبراير لتثير قلق المصريين بشأن آفاق قطاع السياحة خصوصا أن الروس والأوكرانيين يشكلون النسبة الغالبة من الزوار الأجانب.

وشهد الموسم السياحي الصيفي في مصر هذا العام وفاة سائحتين من النمسا ورومانيا بسبب هجوم سمكة قرش قرب الغردقة على البحر الأحمر التي تستقطب 65% من السياح الآتين إلى البلاد.