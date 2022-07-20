Atwasat

استئناف رحلات المناطيد في الأقصر المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 03:57 مساء
استئناف رحلات المناطيد في الأقصر المصرية
مناطيد تحلق في الأقصر بمصر، 21 أبريل 2013 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت السلطات المصرية استئناف نشاط طيران المناطيد الهوائية فوق المواقع الفرعونية في مدينة الأقصر السياحية جنوب البلاد، الأربعاء، بعد يومين من تعليقها بسبب حادثة.

وكان اصطدام منطادين، الإثنين، أوقع جريحين إصابتهما طفيفة. ودفعت الحادثة بسلطة الطيران المدني إلى إيفاد فريق من مفتشي السلامة الجوية إلى الأقصر الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوب القاهرة، وفق «فرانس برس».

وقررت السلطة في نهاية المطاف الاكتفاء بتعليق أنشطة الشركتين المشغلتين للمنطادين اللذين تعرضا للحادثة، و«استئناف نشاط البالون الطائر بمدينة الأقصر» بعد التأكد من «سلامة جميع الإجراءات» و«سلامة جميع الركاب»، على ما ورد في بيان نشرته سلطة الطيران المدني.

- تعليق رحلات المناطيد في الأقصر إثر حادث سقوط

وتعد رحلات المناطيد في الأقصر من المقاصد الشهيرة للسياح خصوصا بعدما افتتح طريق الكباش في الأقصر بعد ترميمه خلال احتفال مهيب حضره الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي.

الروس والأوكرانيون
وتحاول مصر إنعاش قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، من خلال تهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.

وحسب الأرقام الرسمية، حققت مصر عائدات سياحية مقدارها 13 مليار دولار في 2019، غير أن هذا الرقم انخفض إلى أربعة مليارات العام 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19» بعدما كانت الحكومة تتوقع جني 16 مليار دولار.

ثم اندلعت الحرب الروسية - الأوكرانية نهاية فبراير لتثير قلق المصريين بشأن آفاق قطاع السياحة خصوصا أن الروس والأوكرانيين يشكلون النسبة الغالبة من الزوار الأجانب.

وشهد الموسم السياحي الصيفي في مصر هذا العام وفاة سائحتين من النمسا ورومانيا بسبب هجوم سمكة قرش قرب الغردقة على البحر الأحمر التي تستقطب 65% من السياح الآتين إلى البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - خطاب التحريض

كاركاتير خيري - خطاب التحريض
بالصور: حريق هائل في تونس

بالصور: حريق هائل في تونس
الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
حالتنا الليبية

حالتنا الليبية
الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»

الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية

المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال

تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال
بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة ...
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعليق رحلات المناطيد في الأقصر إثر حادث سقوط
تعليق رحلات المناطيد في الأقصر إثر حادث سقوط
ملابس تحمل رسائل وطنية تجتاح متاجر أوكرانيا
ملابس تحمل رسائل وطنية تجتاح متاجر أوكرانيا
قتل أسود هاربة بعد «زرعها الرعب» في جنوب أفريقيا
قتل أسود هاربة بعد «زرعها الرعب» في جنوب أفريقيا
أماندا لي أول امرأة تقود طائرة مقاتلة استعراضية في البحرية الأميركية
أماندا لي أول امرأة تقود طائرة مقاتلة استعراضية في البحرية ...
بعد غيبوبة سنتين.. أميركية تستفيق لتتهم شقيقها بالاعتداء عليها
بعد غيبوبة سنتين.. أميركية تستفيق لتتهم شقيقها بالاعتداء عليها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا...
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل...
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها ......
تحسين الإجراءات الداخلية في العائلة الملكية بعد اتهام ماركل بالتنمر
تحسين الإجراءات الداخلية في العائلة الملكية بعد اتهام ماركل ......
إعادة أرض في كاليفورنيا لعائلة من السود بعد قرن على طردها
إعادة أرض في كاليفورنيا لعائلة من السود بعد قرن على طردها...
المزيد
مجلس الشيوخ الإسباني يشدد القوانين لمكافحة الاغتصاب
مجلس الشيوخ الإسباني يشدد القوانين لمكافحة الاغتصاب...
استئناف رحلات المناطيد في الأقصر المصرية
استئناف رحلات المناطيد في الأقصر المصرية...
«جيرانيوم» الدنماركي «أفضل مطعم في العالم»
«جيرانيوم» الدنماركي «أفضل مطعم في العالم»...
بعد غيبوبة سنتين.. أميركية تستفيق لتتهم شقيقها بالاعتداء عليها
بعد غيبوبة سنتين.. أميركية تستفيق لتتهم شقيقها بالاعتداء ......
أماندا لي أول امرأة تقود طائرة مقاتلة استعراضية في البحرية الأميركية
أماندا لي أول امرأة تقود طائرة مقاتلة استعراضية في البحرية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط