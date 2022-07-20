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بعد غيبوبة سنتين.. أميركية تستفيق لتتهم شقيقها بالاعتداء عليها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 10:21 صباحا
بعد غيبوبة سنتين.. أميركية تستفيق لتتهم شقيقها بالاعتداء عليها
ممرض بجانب مريض بمنطقة لور الفرنسية، 8 يونيو 2018 (أ ف ب)
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استفاقت امرأة أميركية كانت ضحية لهجوم عنيف أدخلها في غيبوبة استمرت سنتين، وأفادت بأن الشخص الذي هاجمها هو شقيقها، على ما ذكرت الشرطة المحلية.

وقالت قوات الأمن بمقاطعة جاكسون بولاية ويست فيرجينيا الريفية الجبلية في منشور عبر «فيسبوك» إن «واندا بالمر التي كانت تعرضت لاعتداء وضرب وتُركت لتموت، استفاقت حاليا لتشهد على اعتقال المعتدي عليها شقيقها دانيال بالمر»، وفق «فرانس برس».

وعُثر في يونيو 2020 على بالمر (51 سنة) ملطخة بالدماء داخل منزلها الواقع في كوتاجفيل، وهي بلدة صغيرة في غرب المقاطعة.

وأوضح قائد الشرطة روس ميليتغر في حديث إلى قناة محلية أن بالمر «تعرضت جراء الاعتداء عليها إلى إصابة دماغية رضية قد تكون بسبب جرح ناجم عن ضربة بالمنجل أو الفأس».

واعتقدت الشرطة بداية أنها لاقت حتفها قبل أن تدرك أنها تتنفس بصعوبة.

وفيما أشار روس ميلينغر إلى عدم العثور على سلاح الجريمة إطلاقا، لفت إلى أن التحقيق توقف لعامين بسبب غياب أي بيانات هاتفية أو لقطات من كاميرات المراقبة أو شهود عيان.

واتهمت واندا العاجزة عن تركيب جمل كاملة والقادرة فقط على الإجابة بنعم أو لا، شقيقها دانيال (55 سنة) بالاعتداء عليها.

وأوقف دانيال بالمر فيما وجهت إليه تهمة الشروع بالقتل والاعتداء المتعمد.

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