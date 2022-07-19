أماندا لي أول امرأة تقود طائرة مقاتلة استعراضية في البحرية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

اختارت البحرية الأميركية، الإثنين، اللفتانت أماندا لي لتكون أول امرأة تقود طائرة مقاتلة في فرقة «بلو أنجيلز» الشهيرة للطلعات الجوية الاستعراضية التابعة لسلاح البحرية في الولايات المتحدة.

وأوضحت بحرية الولايات المتحدة في بيان أن هذه العسكرية المتحدرة من ماوندز فيو بولاية مينيسوتا هي من بين ستة ضباط جدد اختيروا للمشاركة في موسم العام 2023 ضمن فريق الطلعات الجوية الاستعراضية، وفق «فرانس برس».

وبعد تدريب لمدة خمسة أشهر، ستقود أماندا لي طائرة من نوع «إف/إيه-18» المعروفة بـ«سوبر هورنت» ضمن فريق النخبة للطلعات الجوية الاستعراضية في البحرية الذي تأسس سنة 1946.

وحصلت لي على رتبة ضابط بالقوات المسلحة الأميركية سنة 2013 بعد تدريبها كفنية في إلكترونيات الطيران. وأصبحت طيارة في سلاح البحرية سنة 2016.

وستكون لي التي تحمل رمز نداء هو «ستالين»، أول امرأة ستقود طائرة عسكرية ضمن فريق «بلو أنجيلز».

وكانت امرأة أخرى هي الميجور في سلاح البحرية كاتي كوك، انضمت إلى فرقة «بلو أنجيلز» سنة 2015 وقادت طائرة مساندة من نوع «سي-130» تُعرف باسم «فات ألبرت».