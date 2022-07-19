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قتل أسود هاربة بعد «زرعها الرعب» في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 11:46 صباحا
قتل أسود هاربة بعد «زرعها الرعب» في جنوب أفريقيا
أسد في حديقة حيوانات فرنسية، 18 يونيو 2022 (أ ف ب)
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قُتلت ستة أسود بعد هربها من محمية للصيد في جنوب أفريقيا وترويع السكان الذين يعيشون في الجوار، على ما أعلنت السلطات المعنية بالحياة البرية، الإثنين.

وأوضحت السلطات أن حراسا في مقاطعة كوازولو-ناتال بشرق البلاد قتلوا الأسود، الجمعة، بعدما احتج السكان على عدم قدرتهم على السير بأمان في الليل، وفق «فرانس برس».

وقال موسى منتامبو الناطق باسم محمية «إيزيمفيلو كيه زد إن» للحياة البرية في بيان «كان الغضب يتصاعد فيما كانت هناك مخاوف من أن الأسود لم تعد تخاف من البشر».

وأضاف أن الأسود قتلت ست أبقار على الأقل ولم تعد تهرب عند رؤيتها بشرا وبدلا من ذلك كانت تسير نحوهم.

عالميا، يتناقص عدد الأسود التي تعيش في البرية لكن في جنوب أفريقيا تتنامى أعدادها وقد وصلت إلى 3500 أسد، وفقا لجمعيات معنية بالحياة البرية.

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