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تعليق رحلات المناطيد في الأقصر إثر حادث سقوط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 يوليو 2022, 01:48 مساء
تعليق رحلات المناطيد في الأقصر إثر حادث سقوط
مناطيد تحلق في الأقصر بمصر، 21 أبريل 2013 (أ ف ب)
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قررت وزارة الطيران المدني المصرية تعليق نشاط طيران المناطيد الهوائية إلى حين التحقيق في واقعة سقوط منطاد، صباح الإثنين، في محافظة الأقصر السياحية (جنوب القاهرة) أسفر عن إصابة شخصين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، «تم تعليق نشاط طيران البالون لحين وصول لجنة من سلطة الطيران المدني اليوم للتحقيق في الواقعة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت أنه أثناء تنفيذ رحلات المناطيد الصباحية في الأقصر «حيث كانت سرعة الرياح ثلاث عقدات على سطح الأرض»، ارتفعت سرعة الرياح إلى سبع عقدات بعدما وصلت البالونات إلى ارتفاع 60 مترا تقريبا عن الأرض.

وبحسب بيان الوزارة «على هذا الارتفاع انحرف أحد البالونات في اتجاه بالون آخر ما أدى إلى قطع في البالون وهبط إلى الأرض ووصل الركاب بسلام وعددهم 28 عدا راكبَين تعرضا إلى إصابات طفيفة».

وسقط منطاد العام 2018 في الأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية وأسفر عن مقتل سائح جنوب أفريقي وإصابة 12 آخرين.

الغزو الروسي
وتعد رحلات المناطيد في الأقصر من المقاصد الشهيرة للسياح خصوصا بعدما افتتح طريق الكباش في الأقصر بعد ترميمه خلال احتفال مهيب حضره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي.

ويأتي قرار تعليق نشاط المناطيد فيما تحاول مصر إنعاش قطاع السياحة الذي يعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، من خلال تهيئة المتاحف والأماكن التاريخية من جهة والشواطئ من جهة أخرى.

وحسب الأرقام الرسمية، حققت مصر عائدات سياحية مقدارها 13 مليار دولار في 2019، غير أن هذا الرقم انخفض إلى أربعة مليارات العام 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19» بعدما كانت الحكومة تتوقع جني 16 مليار دولار.

ثم اندلعت الحرب الروسية - الأوكرانية نهاية فبراير لتثير قلق المصريين بشأن تطلعات قطاع السياحة خصوصا أن الروس والأوكرانيين يشكلون النسبة الغالبة من الزوار الأجانب.

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