سلطات منطقة الألب توقف تسلق جبل مون بلان

القاهرة - بوابة الوسط

دفعت حالات تساقط الصخور، بصورة متكررة، السلطات المحلية في منطقة الألب الفرنسية إلى توصية الراغبين بتسلق جبل مون بلان بالمسار التقليدي عبر معبر لو غوتيه، بتأجيل العملية موقتًا.

وقالت السلطة المحلية في منطقة أوت سافوا وبلدية سان جيرفيه لي بان في بيان: «بسبب الظروف المناخية الاستثنائية الحالية وظاهرة الجفاف التي تشهدها المقاطعة منذ أسابيع، تُسجل حوادث تساقط للصخور بقوة على المسار الاعتيادي للتسلق على قمة مون بلان، في الليل والنهار على حد سواء، خصوصًا في ساعات الذروة أي خلال الصباح»، وفق «فرانس برس».

- تراجع علو مون بلان أعلى قمة في أوروبا الغربية

كما علقت شركات المرشدين الجبليين في هذه المدينة وفي شاموني، بصورة موقتة عمليات تسلق جبل مون بلان بالمسار التقليدي، في «قرار حكيم» بحسب السلطات التي دعت متسلقي الجبال إلى التوجه نحو مسارات أخرى في السلسلة الجبلية.

وكانت دعوات مماثلة إلى الحذر أُطلقت للأسباب عينها خلال الصيف العامين 2018 و2020.