Atwasat

المكسيك تحتضن مهرجانا سينمائيا عن الماريجوانا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 01:44 مساء
المكسيك تحتضن مهرجانا سينمائيا عن الماريجوانا
رجل يدخن سيجارة حشيشة في مكسيكو في 9 مارس 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

تختُتم فعاليات مهرجان سينمائي دولي عن الماريجوانا في المكسيك، الأحد، مع أفلام روائية ووثائقيات ونقاشات في بلد قرر القضاء فيه إلغاء تجريم استخدام الماريجوانا.

وقال مدير المهرجان ومؤسسه، إيفان ليبرادو، إن الهدف من المهرجان يتمثل في الدفاع عن «حقوق متناولي» الماريجوانا، وفق «فرانس برس».

وتقام الدورة الخامسة من المهرجان في ناد سينمائي ومسرح معروف، بينما كان انطلق «بشكل سري» قبل بضع سنوات في غوادالاخارا، ثاني أكبر مدينة في المكسيك، على ما توضح تانيا ماغدالينو التي تتولى كذلك تنظيم المهرجان.

- ولاية أميركية جديدة تشرع استهلاك القنب لأغراض ترفيهية

وأضافت أن «الأشخاص الذين يحضرون المهرجان هم من المستهلكين وكذلك أشخاص لديهم شكوك أو تساؤلات في شأن النظرة السلبية تجاه الماريجوانا».

وتبرز في إعلان المهرجان أفلام ومسلسلات وأعمال وثائقية من أمثال «أوليموس رومانتيكوس» للمخرج غابرييل دراك المتحدر من الأوروغواي. ويتناول العمل قصة صديقين يكافحان للعيش من خلال زراعة الماريجوانا.

ويعرض المهرجان كذلك عملًا وثائقيًا بعنوان «مادري بلانتا» يتناول «نضال الأمهات اللواتي يزرعن النبتة في الأرجنتين وتشيلي» لـ«تحسين نوعية حياة أطفالهن من خلال زيت الماريجوانا»، وتحديدًا الأطفال الذين يعانون أمراضًا من أمثال الصرع.

الزراعة المتجددة لنبتة الماريجوانا
ويشمل برنامج المهرجان أيضًا مناقشات ومؤتمرات من بينها حلقة عمل تُنظّم السبت بعنوان «الزراعة المتجددة لنبتة الماريجوانا».

وأشار المسؤول عن البرنامج سيزار أميغو إلى أن المهرجان «لا يضم أعمالًا تتناول قصصًا عن تهريب المخدرات أو أي أعمال قريبة من الخطاب الرسمي المتداول»، مشددًا على أهمية إلغاء تجريم تناول الماريجوانا وإزالة على الأفكار المسبقة التي تحيط به.

وكانت المحكمة العليا في المكسيك ألغت في يونيو 2021 تجريم التناول الترفيهي للماريجوانا لدى البالغين، معلنةً عدم دستورية القوانين التي تحظر تعاطيها تحت ذريعة «الحق في تطوير الشخصية بحرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا

كاركاتير خيري - فضائح الفساد في ليبيا
ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة

ولي العهد السعودي يستقبل بايدن في قصر السلام في جدة
الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب

الجزائر ترفع صادرات الغاز إلى إيطاليا لـ4 مليارات متر مكعب
مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية

مانشستر يونايتد يحقق فوزا جديدا في جولته الصيفية
كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير

كاركاتير حليم - وعود المسؤولين للجماهير
روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»

روسيا: وثيقة نهائية بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستكون جاهزة «قريبا»
منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد

منظمة الصحة: فيروس كورونا أصبح أكثر ذكاء.. ورصد متحور جديد
بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير بحل الدولتين

بايدن: القدس «مركزية» في الرؤيتين الفلسطينية والإسرائيلية.. والتزامي لم يتغير ...
عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس

عباس لـ«بايدن»: السلام يبدأ من فلسطين والقدس
هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم

هذه العلامة تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم
بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»

بادرة تجاه إسرائيل.. السعودية تعلن فتح أجوائها «لجميع الناقلات الجوية»
أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا

أسعار النفط تواصل التراجع.. وصلت إلى مستويات ما قبل حرب أوكرانيا
الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

الدبيبة يرد على طلب المشري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط
بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي إدارة مؤسسة النفط

بن قدارة: الأطراف الدولية والمحلية اتفقت على تولي شخصية ليس لها انتماء سياسي ...
نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن يتطور الأمر إلى مواجهة مسلحة

نورلاند: يمكن الطعن قضائيا على قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط.. ولا يجب أن ...
الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء

الجفاف يدفع مونتيري المكسيكية لتعلم العيش بلا ماء
«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»

«فاينانشيال تايمز» تلمح إلى «صفقة بين الدبيبة وحفتر للإطاحة بصنع الله»
هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
انتشار موجة شراء أشرطة الـ«في إتش إس» القديمة
انتشار موجة شراء أشرطة الـ«في إتش إس» القديمة
تصنيع نسخة من «باربي» تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال
تصنيع نسخة من «باربي» تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال
وفاة عميد متسلقي الجبال السويسريين عن 99 عاما
وفاة عميد متسلقي الجبال السويسريين عن 99 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا...
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات...
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء ......
سويسرا ستخسر حصرية صناعة شوكولا «توبليرون» على أراضيها
سويسرا ستخسر حصرية صناعة شوكولا «توبليرون» على أراضيها...
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل...
المزيد
المكسيك تحتضن مهرجانا سينمائيا عن الماريجوانا
المكسيك تحتضن مهرجانا سينمائيا عن الماريجوانا...
كاليفورنيا تعلن نجاة أشجار السيكويا العملاقة من الحريق
كاليفورنيا تعلن نجاة أشجار السيكويا العملاقة من الحريق...
«متسلقو الأشجار» بالأمازون حاجة ضرورية للأبحاث العلمية
«متسلقو الأشجار» بالأمازون حاجة ضرورية للأبحاث العلمية...
وفاة عميد متسلقي الجبال السويسريين عن 99 عاما
وفاة عميد متسلقي الجبال السويسريين عن 99 عاما...
تصنيع نسخة من «باربي» تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال
تصنيع نسخة من «باربي» تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط