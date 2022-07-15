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كاليفورنيا تعلن نجاة أشجار السيكويا العملاقة من الحريق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 يوليو 2022, 12:15 مساء
كاليفورنيا تعلن نجاة أشجار السيكويا العملاقة من الحريق
دخان متصاعد جراء حريق في متنزه يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا في 11 يوليو 2022 (أ ف ب)
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اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في متنزه يوسيميتي بكاليفورنيا، فيما نجت أشجار السيكويا العملاقة بأعجوبة.

ونشب الحريق المسمى «واشبورن فاير» في 7 يوليو لأسباب لا تزال مجهولة، ووصل سريعا إلى موقع ماريبوزا غروف، أحد أكثر الأماكن استقطابا للزائرين بفعل احتوائه على مئات أشجار السيكويا من بين الأكبر في العالم، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وأتت إجراءات الحماية التي اتخذها مئات عناصر الإطفاء بثمارها، ولم تعد الأشجار الضخمة مهددة الخميس.

وقال الخبير البيئي في متنزه يوسيميتي الوطني غاريت ديكمان لقناة «ان بي سي» الذي يجوب يوميا موقع ماريبوزا غروف منذ بدء الحريق «لم أرَ شجرة واحدة ميتة أو بقاؤها مهدد».

- حريق يهدد أشجار السيكويا العملاقة بمتنزه يوسيميتي الأميركي

ورش فريق من الإطفائيين المياه بشكل متواصل في محيط شجرة «غريزلي جاينت»، وهي شجرة السيكويا العملاقة الأشهر والأكبر في المتنزه بعلو يبلغ 64 مترا، لمنع النيران من الوصول إليها.

والسيكويا من الأشجار الأكثر مقاومة للنيران وهذا ما مكنها من الاستمرار آلاف السنين.

وإضافة إلى هذه الإجراءات الاحتياطية، اتُخذت تدابير وقائية بطريقة مستمرة خلال السنوات الأخيرة، مثل إضرام حرائق موضعية موجهة لإزالة الأعشاب الضارة وتقليص مخاطر اندلاع حرائق ضخمة.

وكان الحريق متجها، الخميس، نحو غابة سييرا الوطنية إلى الشرق. وكان تم احتواؤه بنسبة 23 % حتى صباح الخميس بعدما التهم حوالى 1800 هكتار من الأراضي الزراعية.

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