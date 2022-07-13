Atwasat

تصنيع نسخة من «باربي» تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 12:41 مساء
تصنيع نسخة من «باربي» تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال
عالمة الرئيسيات الإنجليزية الشهيرة جاين غودال تحمل دمية باربي تشبهها (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة «ماتل» الأميركية المتخصصة في الألعاب تصنيعها نسخة جديدة من دمية باربي تشبه عالمة الرئيسيات الإنجليزية الشهيرة جاين غودال إلى جانب أشهر نوع حيوانات تولت دراسته، وهو شمبانزي يدعى ديفيد غرايبيرد.

وترتدي الدمية التي تشير «ماتل» إلى أنها استخدمت جزئيا في تصنيعها مواد بلاستيكية معادا تدويرها، البزة التقليدية التي كانت ترتديها الباحثة وهي عبارة عن قميص وسروال قصير بلون البيج، وتحمل منظارا ودفترا صغيرا أزرق، وفق «فرانس برس».

أما ديفيد غرايبيرد فهو الشمبانزي الذي أجرت الباحثة أولى دراساتها عنه، وتوصلت للمرة الأولى إلى كيفية تعامل الأنواع مع الأدوات.

وتقول غودال في مقطع فيديو ترويجي لدمية الباربي «لطالما كنت أقول إن الفتيات لا يرغبن فقط في أن يصبحن نجوم سينما أو من مشاهير عالم الفن». وتضيف أن «عددا كبيرا منهن يرغبن مثلي بالعمل في الطبيعة ودراسة الحيوانات».

مهندسة روبوتات مجهولة
ونسخة الباربي هذه هي الأحدث بين سلسلة ترغب شركة «ماتل» في تخصيصها لرموز نسائية وأسماء ملهمة.

وكانت الشركة صنّعت دمى تشبه كلًا من نجمة التنس ناومي أوساكا والمشاركة في تصنيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» الخاص بشركة أسترازينيكا سارة غيلبرت، بالإضافة إلى مهندسة روبوتات مجهولة الهوية.

وقالت غودال إن مثلها الأعلى كان «طرزان بالإضافة إلى دكتور دوليتل». وتضيف «لم يكن هنالك نساء ينجزن ما كنت أرغب في تحقيقه.. لذلك كانت أحلامي كلّها مجسدة في شخصيات من الرجال».

وتوجهت الباحثة إلى الفتيات اللواتي يرغبن في تحقيق إنجازات بالقول «تنزّهن في الطبيعة، وتعلّمن كيف تحببنها وتحمينها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء

«تويتر» تقاضي ماسك لإجباره على إتمام صفقة الشراء
دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي

دقت ساعة دوري التتويج السداسي الليبي
«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان

«بي بي سي»: تورط القوات الخاصة البريطانية في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان
البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

البيت الأبيض: إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة

تقرير سويسري: الشباب الليبي «يائس» في مواجهة أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة
كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط

كاركاتير خيري - أولويات زيارة بايدن للشرق الأوسط
المظاهرات الليبية وحجة عقيلة

المظاهرات الليبية وحجة عقيلة
(كاتيو أمبوس) لكل العصور

(كاتيو أمبوس) لكل العصور
لغة فبراير

لغة فبراير
المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي

المجر تراهن على الطاقة الحرارية الجوفية للتحرر من الغاز الروسي
هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟

هل تواجه «تويتر» مستقبلا مظلما بعد فشل صفقة إيلون ماسك؟
الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية

الدبيبة: تعدين البيتكوين في ليبيا يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية
«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا

«فورين بوليسي»: هذا دور موسكو في إغلاق النفط وزعزعة استقرار ليبيا
«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟

«أتلانتيك كاونسيل»: ماذا يمكن أن يتعلم الليبيون من الأحداث في تونس؟
جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق

جريدة «الوسط»: جمعة الغضب تفتح «مزاد» خرائط الطريق
هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟

هل يحل «الرئاسي» مجلسي النواب والدولة ويقلب المشهد السياسي؟
لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟

لماذا قاطع الدبيبة الزيداني حين تحدث عما أُنفِق على الكهرباء؟
الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»

الدبيبة يعترف بفشل الحكومة في حل أزمة الكهرباء: «نتأسف.. اتخذنا قرارات خاطئة»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
جهاز على طرقات هونغ كونغ ينبه المنشغلين بهواتفهم
جهاز على طرقات هونغ كونغ ينبه المنشغلين بهواتفهم
وفاة المليارديرة ليلي صفرا عن 87 عاما
وفاة المليارديرة ليلي صفرا عن 87 عاما
المهاجرات يعانين العنف الأسري.. وتخاذل بريطاني
المهاجرات يعانين العنف الأسري.. وتخاذل بريطاني
العطش يهدد المانجو في باكستان
العطش يهدد المانجو في باكستان
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة
غيلاين ماكسويل قد تُحبس 30 سنة...
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا
إيلون ماسك يخرج عن صمته عبر «تويتر» بصورة مع البابا...
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات...
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء الحمل
طرفا معركة الإجهاض بالولايات المتحدة يركزان على حبوب إنهاء ......
ابنة إيلون ماسك تسعى لقطع أي رابط يجمعها بوالدها
ابنة إيلون ماسك تسعى لقطع أي رابط يجمعها بوالدها...
المزيد
تصنيع نسخة من «باربي» تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال
تصنيع نسخة من «باربي» تشبه عالمة الرئيسيات جاين غودال...
انتشار موجة شراء أشرطة الـ«في إتش إس» القديمة
انتشار موجة شراء أشرطة الـ«في إتش إس» القديمة...
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا
بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها ......
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي
500 زوج يكافحون «آثار كوفيد النفسية» بحفل زفاف جماعي...
العطش يهدد المانجو في باكستان
العطش يهدد المانجو في باكستان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط