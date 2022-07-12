بعد تلقيها غرامة مرورية.. أميركية حامل تطلب اعتبار جنينها راكبا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت امرأة حامل فُرضت عليها غرامة في تكساس لقيادتها سيارة بمفردها على طريق مخصص للمركبات التي تضم راكبين على الأقل، أن جنينها ينبغي أن يُحتسب على أنه راكب في أعقاب قوانين الإجهاض الجديدة الصارمة.

وأعلنت براندي بوتون (32 سنة)، وهي حامل في الأسبوع الرابع والثلاثين، أنها ستلجأ إلى القضاء بعدما أوقفها خلال الشهر الماضي أحد ضباط الشرطة بدالاس وسطر في حقها غرامة، وفق «فرانس برس».

وكانت بوتون تقود سيارتها على طريق مخصصة للسيارات التي تقل شخصين أقله، وهي ممارسة لم تنفها المرأة الحامل.

لكن بوتون أكدت للضابط أن جنينها يعده القانون شخصا، وذلك بعد أيام على إلغاء المحكمة العليا الأميركية القانون الفدرالي المعمول به منذ عقود والذي يكرس حق النساء في الإجهاض.

وقالت بوتون لقناة «سي إن إن»، الأحد، «سألني (الضابط) عما إذا كانت السيارة تقل شخصا آخر غيري، عندها أشرت إلى بطني وقلت له نعم».

وعندما قال الشرطي لها إن الجنين «لا يحتسب كشخص» لأنه ليس مولودا، شددت بوتون على أنه «طفل».

ويصنف قانون ولاية تكساس الجنائي الجنين كـ«شخص» على غرار القوانين الخاصة بولايات محافظة عدة، لكن يبدو أن هذا التصنيف لا ينطبق على القوانين المتعلقة بالنقل.