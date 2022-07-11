العطش يهدد المانجو في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

تسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، في باكستان، في تراجع إنتاج المانجو، التي تلقى إقبالًا كبيرًا في البلاد، بنسبة 40%.

ويترقب الجميع موسم المانجو في باكستان، حيث يشكل هذا النوع من الفاكهة المتوافر بأكثر من عشرة أصناف، غذاءً أساسيًا خلال أشهر الصيف الحارة والرطبة، وفق «فرانس برس».

لكن الحر جاء مبكرًا جدًا هذه السنة، إذ سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا شديدًا منذ شهر مارس، وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الباكستاني أن ذلك الشهر كان الأكثر سخونة على الإطلاق منذ العام 1961.

ومع فترة القيظ التي تلت ذلك، تضررت المحاصيل الزراعية وعانى البلد شحًا في المياه ما انعكس على ري المزروعات.

قضي أمرنا

وأوضح فضلي إلهي، وهو يعد الأكياس المصفوفة في مزرعته، «أقطف عادة ما يوازي 24 شاحنة محملة بالمانجو... هذه السنة، لدي فقط 12» مضيفًا: «قضي أمرنا».

وباكستان من كبار الدول المصدرة للمانجو في العالم، وتصل المحاصيل إلى مليوني طن في السنة في ولايتي البنجاب والسند.

ولم تعرف بعد كمية الإنتاج الإجمالية هذه السنة، لكن غورام بالوش المسؤول الكبير في وزارة الزراعة في ولاية السند يتوقع أن يسجل تراجعًا يتراوح بين 20 و40% في معظم المناطق.

يقول عمر بوجيو، الذي يملك حقولًا كثيرة من المانجو في ميربور خاس التي تلقب محليًا «مدينة المانجو»، إنه استخدم هذه السنة أقل من نصف المياه التي يستهلكها عادة.

وأوضح أن «منتجي المانجو واجهوا هذه السنة مشكلتين، إحداهما ارتفاع درجات الحرارة قبل الأوان، والثانية نقص الماء».

وباكستان من بين أكثر عشر دول في العالم تعاني شح المياه، وما يزيد الوضع خطورة فيها البنى التحتية المتهالكة وسوء إدارة الموارد.

تضرر أزهار أشجار المانجو

كما أن باكستان في المرتبة الثامنة بين الدول الأكثر عرضة لظواهر الطقس القصوى الناتجة عن التغير المناخي، بحسب دراسة لمنظمة «جيرمان ووتش» غير الحكومية.

وقضى الآلاف خلال السنوات الماضية في باكستان جراء الفيضانات والجفاف والأعاصير التي أدت كذلك إلى إلحاق أضرار بالبنى التحتية والقضاء على سبل العيش.

ولا ترتفع الحرارة عادة في مناطق زراعة المانجو قبل مطلع مايو، ما يترك لهذه الفاكهة الوقت الذي تحتاجه لتنضج قبل قطافها في يونيو ويوليو.

لكن حلول الصيف منذ مارس أضر بأزهار أشجار المانجو التي تلعب دورًا أساسيًا في دورة تكاثر الاشجار. وأوضح إلهي أن «حبة المانجو يفترض أن تزن أكثر من 750 غرامًا، لكننا قطفنا هذه السنة حبوبًا صغيرة الحجم».

وتسمى المانجو في جنوب آسيا «ملكة الفاكهة»، وموطنها الأصلي شبه القارة الهندية. والنوع الذي يلقى أكبر إقبال لها في باكستان يدعى «سيندري» وهو أصفر اللون معروف بلبه السكري.