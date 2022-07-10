وفاة المليارديرة ليلي صفرا عن 87 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مؤسسة إدمون صفرا، السبت، وفاة المليارديرة ليلي صفرا، أرملة المصرفي اللبناني الراحل إدمون صفرا، عن 87 عاما.

وجاء في بيان المؤسسة «لأكثر من عشرين عاما، دعمت صفرا بإخلاص إرث العطاء لزوجها المحبوب إدمون، مقدمة الدعم لمئات الجمعيات حول العالم».

وتقام مراسم تشييع ليلي صفرا، الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية، وفق «فرانس برس».

وأمضت ليلي صفرا المولودة في مدينة بورتو أليغري البرازيلية، جزءا من حياتها في موناكو وفي جنيف حيث فارقت الحياة.

وفاة وجدل

وكانت ليلي صفرا تزوجت من المصرفي اللبناني ادمون صفرا العام 1976، وورثت ثروته إثر وفاته في حريق إجرامي افتعله أحد ممرضيه داخل شقته في موناكو سنة 1999، في قضية أثارت ضجة كبيرة.

وعُرفت ليلي صفرا بتبرعاتها السخية، وقد دعمت خصوصا البحوث لمعالجة المصابين بالباركنسون و»أمراض دماغية أخرى».

كذلك تبرعت بمبلغ 10 ملايين يورو لمؤسسة التراث في فرنسا، غداة حريق كاتدرائية نوتردام في باريس سنة 2019.