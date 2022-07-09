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بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 يوليو 2022, 11:10 صباحا
بالصور: جبل عرفات كما لم تره من قبل
صور التقطتها الأقمار لجبل عرفات من على ارتفاع 694 كم (تويتر: وكالة واس)
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نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الجمعة، بعض الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لجبل عرفات من على ارتفاع 694 كم.

وقالت الوكالة في تغريدة لها على «تويتر»: «صورة حصرية لـ واس بالأقمار الصناعية التقطها عصر اليوم المركز الوطني للاستشعار عن بعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لجبل عرفات من على مسافة 694 كم».

واجتمع الحجيج، الجمعة، على صعيد عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيد عرفات.

مشعر خارج الحرم
ويعد الوقوف على عرفات هو المشعر الوحيد من مشاعر الحج، الذي يقع خارج الحرم، على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلومترات مربعة.

وهو سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وبوسطه شاخص طوله 4 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

صور التقطتها الأقمار لجبل عرفات من على ارتفاع 694 كم (تويتر: وكالة واس)
صور التقطتها الأقمار لجبل عرفات من على ارتفاع 694 كم (تويتر: وكالة واس)
صور التقطتها الأقمار لجبل عرفات من على ارتفاع 694 كم (تويتر: وكالة واس)
صور التقطتها الأقمار لجبل عرفات من على ارتفاع 694 كم (تويتر: وكالة واس)
صور التقطتها الأقمار لجبل عرفات من على ارتفاع 694 كم (تويتر: وكالة واس)
صور التقطتها الأقمار لجبل عرفات من على ارتفاع 694 كم (تويتر: وكالة واس)
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