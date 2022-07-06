حيوانات حديقة مائية يابانية ترفض أكل «الأسماك الرخيصة»

القاهرة - بوابة الوسط

تتمنع بطاريق وثعالب بحر داخل حديقة مائية يابانية عن تناول أسماك رخيصة يقدمها لها الحراس أخيرا بدل أنواع أغلى ثمنا توقفوا عن تقديمها بسبب ارتفاع الأسعار.

وتتخذ بعض البطاريق موقفًا متصلبًا للغاية حيال ذلك. فقد أوضح المسؤول عن الحديقة المائية في هاكوني جنوب غرب طوكيو، هيروكي شيماموتو لوكالة «فرانس برس» أن هذه الحيوانات «تتناول في بادئ الأمر (السمكة الجديدة) بمنقارها، ثم ترميها بعد إظهار استيائها» من الطبق الجديد المقدم لها.

وقد لا يكون الطعم سبب هذا الرفض، إذ عزا شيماموتو ذلك إلى عدم تقبل البطاريق للأسماك الجديدة بسبب حجمها الذي يفوق حجم القديمة. وقال إن الحيوانات في الحديقة المائية «تشعر بأن ثمّة خطبًا ما».

ولفت إلى أن ثعالب البحر أظهرت سلوكًا صعبًا أيضًا، إذ رفضت بالإجماع تناول الأسماك الأرخص ثمنا.

اعتاد القائمون على الموقع تقديم سمك من نوع الشاخورة للبطاريق وثعالب البحر، غير أن أسعار هذه الأسماك ارتفعت بنسبة تراوح بين 20% و30% مقارنة مع العام الماضي، نظرا إلى تراجع معدلات الصيد.

ولا يزال مسؤولو الحديقة المائية يشترون القليل من أسماك الشاخورة، لكن ليست لديهم أي نية للعودة بالكامل إلى قائمة الطعام المعتمدة سابقا في ظل عدم تراجع الأسعار الحالية، وفق شيماموتو.

لذا سيتعين على البطاريق وثعالب البحر الصبر لفترة أطول ريثما يعاد تقديم وجباتها المفضلة.