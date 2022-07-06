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البرازيل تسلم إيطاليا رجل مافيا كان متواريا منذ التسعينيات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 04:03 مساء
البرازيل تسلم إيطاليا رجل مافيا كان متواريا منذ التسعينيات
صورة وزعتها وزارة الداخلية بأوروغواي تظهر الإيطالي روكو مورابيتو، 24 يونيو 2019 (أ ف ب)
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سلمت البرازيل تاجر مخدرات بارزا ينتمي إلى مافيا ندرانغيتا بمنطقة كالابريا الإيطالية، إلى بلده الأم بعد توقيفه العام الماضي إثر تواريه لسبعة وعشرين عامًا، على ما أعلنت منظمة الإنتربول والسلطات الإيطالية، الأربعاء.

وحُكم غيابيا على روكو مورابيتو (56 عامًا)، الملاحق من القضاء الإيطالي منذ العام 1995 بتهمة الاتجار بالمخدرات، في بلده الأم بالسجن 28 عامًا، وهي مدة شُددت لاحقًا لتصبح 30 عامًا، وفق «فرانس برس».

ولفتت منظمة الإنتربول التي تتخذ مقرًا لها في مدينة ليون الفرنسية، في بيان إلى أن مورابيتو الملاحق بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، كان من «أخطر المطلوبين في العالم».

وقال كبير المدعين العامين في النيابة العامة المتخصصة بمكافحة المافيا في منطقة كالابريا جوفاني بومباردييري بالبيان إن تسليم مورابيتو «يبعث برسالة قوية مفادها أنه مهما بلغت قوة الشبكة الإجرامية لمجموعات المافيا، فإن شبكة الشرطة العالمية لدينا أقوى».

أوثق روكو مورابيتو بالأوروغواي في سبتمبر 2017 ثم فرّ من السجن في يونيو 2019 من خلال حفرة بالسقف، ثم ألقي القبض عليه مجددًا في مايو 2021 بمدينة جواو بيسوا (شمال شرق) البرازيل.

ووصل إلى مطار تشامبينو في روما، صباح الأربعاء، بمواكبة من عناصر بالدرك الإيطالي.

ملك الكوكايين
ويواجه مورابيتو تهمًا عدة بينها نقل المخدرات إلى إيطاليا وبيعها في ميلانو ثم محاولة استيراد 592 كيلوغرامًا من الكوكايين من البرازيل سنة 1992 و630 كيلوغراما سنة 1993.

وأقام الإيطالي لثلاث عشرة سنة بهوية مزورة في مدينة بونتا ديل إيستي الساحلية الفاخرة على بعد 140 كيلومترا من العاصمة.

وهو حصل سنة 2004 على أوراق ثبوتية من أوروغواي من خلال تقديم جواز سفر برازيلي باسم فرانسيسكو كابيليتو. وانكشف أمره في نهاية المطاف بعد تسجيل ابنته في المدرسة بهويتها الحقيقية.

وأفلت روكو مورابيتو من التوقيف سنة 1994 في ميلانو حيث كان يُلقب بـ«ملك الكوكايين». وكان أحد أبرز المسؤولين في عصابة «أفريكو نووفو»، على اسم قريته أفريكو بمنطقة كالابريا الإيطالية.

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