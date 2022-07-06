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طرح هيكل عظمي نادر لديناصور للبيع في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 01:00 مساء
طرح هيكل عظمي نادر لديناصور للبيع في مزاد
الهيكل العظمي الذي تعتزم دار «سوذبيز» بيعه ضمن مزاد، 5 يوليو 2022 (أ ف ب)
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يُطرح للبيع ضمن مزاد لدار «سوذبيز» في نيويورك هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة «تي-ريكس» وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، في ظل حماسة المشترين لهذا النوع من البقايا القديمة.

ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي نحو ثلاثة أمتار، أما طوله فيبلغ 6.7 متر، وعُثر عليه سنة 2018 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان حتى اليوم في حوزة جهات خاصة، وفق «فرانس برس».

وتعتزم سوذبيز طرحه بسعر تقديري يراوح بين 5 و8 ملايين دولار.

وقالت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية لدى دار المزادات كاساندرا هاتون، الثلاثاء، «إن كل الغورغوصورات تقريبا التي عُثر عليها موجودة في المتاحف. أما هذا الهيكل العظمي فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه».

وعاش الغورغوصور، وهو على غرار «تي-ريكس» ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات (السحالي الطاغية)، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.

جوراسيك بارك
ويُعرض الهيكل العظمي الذي تشير دار «سوذبيز» إلى أنه في «حالة ممتازة»، في مقرها الواقع بنيويورك بدءا من 21 يوليو، لتُنظم بعد أسبوع عملية بيعه.

وتُنعش حاليا عمليات بيع هياكل عظمية لديناصورات بصورة منتظمة المزادات، ما يثير قلق علماء المتحجرات الذين يرون أن بيعها يقلص فرص عرضها في المتاحف.

وفي مايو، بيع ضمن مزاد نظمته دار «كريستيز» بنيويورك هيكل عظمي لداينونيكوس الذي استُلهم منه الفيلوسيرابتور في سلسلة أفلام «جوارسيك بارك» للمخرج ستيفن سبيلبرغ (1993)، بمبلغ 12.4 مليون دولار، من ضمنها التكاليف، لشخص آسيوي.

ويشكل هذا الرقم ضعف السعر التقديري الذي طُرح به، ما يجعل عملية البيع هذه ثاني أغلى عملية خاصة بهياكل عظمية لديناصورات، بعد السعر الذي بيع فيه تيرانوصور ريكس سنة 2020 والبالغ 31.8 مليون دولار.

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