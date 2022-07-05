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«جوي تشيسنت» يلتهم 63 شطيرة هوت دوغ بمسابقة في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 يوليو 2022, 11:53 صباحا
«جوي تشيسنت» يلتهم 63 شطيرة هوت دوغ بمسابقة في نيويورك
جوي تشيستنات يتناول الهوت دوغ خلال المسابقة السنوية المقامة في نيويورك، 4 يوليو 2022 (أ ف ب)
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تمكن رجل معروف باسم جوي تشيسنت (جوي الكستناء)، الإثنين، من التهام 63 شطيرة هوت دوغ في غضون عشر دقائق، ليفوز في مسابقة الأكل التنافسية هذه التي تُنظم سنويا بكوني آيلاند بنيويورك في يوم عيد الاستقلال الأميركي.

وحقق تشيسنت فوزه الخامس عشر في هذا الحدث، لكنه عجز في مسابقة، الإثنين، عن تحقيق الرقم القياسي الذي سجله سنة 2020 عندما التهم 76 شطيرة هوت دوغ كاملة في عشر دقائق، وفق «فرانس برس».

وقدم الرجل اعتذاره للجمهور، مؤكدا لهم أن أداءه سيكون أفضل في العام المقبل.

وأشار تشيسنت إلى أنه يتدرب من خلال تناول الهوت دوغ باستمرار، بالإضافة إلى مشاركته أسبوعيا تقريبا بمسابقات أكل تتمحور على هذه الشطيرة الأميركية الشهيرة. وأكد أنه سيمتنع عن تناول الطعام ليوم كامل بعد مشاركته في المسابقة.

وكان تشيسنت حقق فوزا بارزا بالمسابقة الشهيرة لأكل الهوت دوغ التي تُنظم سنويا في 4 يوليو، إذ أنهى المسابقة بفارق كبير عن منافسيه.

ميكي سودو
وذهب المركز الثاني في مسابقة، الإثنين، لجيفري إسبر الذي التهم 47,5 شطيرة هوت دوغ، فيما كان المركز الثالث من نصيب جيمس ويب متناولا 41 شطيرة.

وقال عريف المسابقة جورج شيا إن «جوي تشيسنت يشكل قوة من خارج العالم بتحديه قوانين الفيزياء».

وفي فئة السيدات، فازت ميكي سودو بالمرتبة الأولى بعدما التهمت أربعين شطيرة هوت دوغ في عشر دقائق.

ولم تستطع سودو التي لم تشارك في مسابقة العام الفائت لأنها كانت حاملا، من تحقيق رقمها القياسي السابق البالغ 48 شطيرة.

ويميل المتنافسون من مختلف أنحاء الولايات المتحدة ومن مناطق بعيدة من أمثال أستراليا، إلى وضع شطائر الهوت دوغ في الماء أو الصودا لتسهيل ابتلاعها بسرعة من دون التعرض للاختناق.

وقال شيا إن المسابقة الشهيرة المنظمة في 4 يوليو تشكل «الحدث الرياضي الأشهر في تاريخ الولايات المتحدة»، معتبرا أن هذا الحدث «هو بمثابة وسيلة تُصنع من خلالها العظمة».

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