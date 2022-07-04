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إلغاء عرض الألعاب النارية ببعض المدن في عطلة الاستقلال الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 02:01 مساء
إلغاء عرض الألعاب النارية ببعض المدن في عطلة الاستقلال الأميركية
صورة لألعاب نارية في سماء واشنطن، 4 يوليو 2017 (أ ف ب)
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سيُحرم محبو الألعاب النارية في بعض المدن الأميركية من مشاهدتها اليوم 4 يوليو، وهو عطلة وطنية في الولايات المتحدة، بسبب اضطرابات سلسلة توريد المفرقعات التي تضيء عادة سماء الصيف، كما قال ممثلون للقطاع، الأحد.

وألغيت عروض الألعاب النارية في عدة مدن بما فيها فينيكس في ولاية أريزونا وساكرامنتو بولاية كاليفورنيا ومينيابوليس في مينيسوتا وكوليدج بارك بماريلاند، وفق «فرانس برس».

وقال ستيف هاوسر رئيس الجمعية الوطنية للألعاب النارية لشبكة «سي إن إن»، «أعتقد أن الشركات تعمل بجد للإبقاء على تلك العروض الكبيرة لأنها تجذب الكثير من الاهتمام.. في أماكن مثل واشنطن وشيكاغو ونيويورك».

وأضاف «الأسواق المتوسطة الحجم.. هي أكثر من يعاني، على ما أعتقد».

وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت، من بين أمور أخرى.

وقال هاوسر إن كلفة الشحن كانت تبلغ 9800 دولار لكل حاوية، لكنها ارتفعت إلى 36 ألفا.

تفاقمت مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة «كوفيد» بسبب عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بها في الخارج وغزو روسيا لأوكرانيا، ما حد من توريد المنتجات ورفع تكاليف المتاح منها.

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