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البحث عن لص يسترق النظرات إلى ضحاياه النيام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 يوليو 2022, 11:12 صباحا
البحث عن لص يسترق النظرات إلى ضحاياه النيام
لص يسترق النظرات إلى ضحاياه النيام (الإنترنت)
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تبحث الشرطة التشيكية عن رجل يقتحم المنازل ليلا، ويراقب سكانها وهم نيام.

وقالت الشرطة إن اللص «المجهول» يكتفي بين الفينة والأخرى بسرقات محدودة، حسب «فرانس برس».

وأوضح الناطق باسم شرطة براغ يان ريبانسكي في بيان أن «لقطات كاميرات المراقبة في المنازل تُظهر بوضوح أن الجاني لا يكترث كثيرا بوجود» سكان البيوت فيها.

وأضاف «لا بل يمكن القول إنه يبحث بالضبط عن هذا النوع من المنازل». وسجلت الشرطة حتى الآن سبع حالات لكنها تعتقد أن العدد أكبر على الأرجح.

جالس على السرير
وقال ريبانسكي «في إحدى الحالات، كان المشتبه به جالسا على السرير بجوار ابنة صاحب المنزل البالغة تسع سنوات فيما هي نائمة في غرفتها ولا تدري بوجوده».

وأظهرت كاميرات بعض المالكين المشتبه به الذي يعرج يتحرك في المنزل على الرغم من كونهم مستيقظين.

وتقع معظم المنازل التي سرق الجاني البالغ ما بين الخامسة والخمسين والستين محتويات منها في براغ. ونهب أحد المنازل مرتين في سنة واحدة.

وأفادت الشرطة بأن الرجل يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات في حال توقيفه وإدانته.

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